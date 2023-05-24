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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الروسية: الولايات المتحدة تستخدم قاعدة التنف في سوريا لتدريب مقاتلي داعش

قاعدة التنف الأمريكية
قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

قال سيرجي ناريشكين، مدير المخابرات الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تستخدم قاعدتها العسكرية في التنف في سوريا على الحدود مع العراق والأردن لتدريب مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي على أعمال التخريب في المناطق الروسية. 

وأضاف ناريشكين اجتماع دولي لممثلين أمنيين رفيعي المستوى، اليوم الأربعاء: "وفقًا لمعلوماتنا، تستخدم قاعدة التنف العسكرية الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن والعراق لتدريب مقاتلي داعش على القيام بأعمال تخريبية، ليس فقط على الأراضي السورية ولكن أيضا في المناطق الروسية".

وأشار ناريشكين إلى أن الولايات المتحدة تواصل الاحتفاظ بوجودها العسكري غير الشرعي في شمال شرق سوريا، وتحتل فعليًا جزءًا من الدولة ذات السيادة، لافتا إلى أن واشنطن تواصل ممارسة ضغوط العقوبات على دمشق لمنع تعافي البلاد.

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