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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركاء العالم متعدد الأقطاب.. روسيا تعلن عن رؤيتها للتعاون مع الدول الإفريقية

القمة الإفريقية الروسية
القمة الإفريقية الروسية

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن إفريقيا لديها القدرة على أن تكون واحدة من قادة العالم متعدد الأقطاب الذي يتم تشكيله حاليًا، وأن روسيا مصممة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دول القارة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف أنتونوف خلال أمسية أفريقية في السفارة الروسية بـ واشنطن: "إننا نعتبر حدث اليوم مساهمة مهمة في الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستعقد في سانت بطرسبرج في يوليو القادم وستحدد تطور العلاقات بين بلدينا في السنوات القادمة"، مؤكدا على أن العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية لها قيمة جوهرية وليست موجهة ضد أحد.

وتابع أنتونوف: "نحن ملتزمون بشدة بتطوير شراكة استراتيجية مع أصدقائنا الأفارقة، والعمل معًا لتعزيز العلاقات العادلة والمتساوية، وتحسين آليات العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة".

التعاون الروسي الإفريقي

وأشار إلى أنه من خلال جهودنا المشتركة، ستصبح القارة واحدة من قادة النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب، وسنواجه الأيديولوجية الاستعمارية الجديدة التي يفرضها الآخرون.

وفقا للسفير الروسي، فإنه يتم تنظيم القمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرج، في بيئة جيوسياسية معقدة خلال التغيرات الجذرية في السياسة والاقتصاد العالميين، مضيفا: "بعض الدول الغربية تفضل منع تشكيل نظام عالمي أكثر عدلاً، إنها تدافع بشدة عن المفهوم الخاطئ لعالم قائم على قواعدها، وتمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية غير مباشرة على الآخرين".

وأشار إلى أن روسيا تستعد للقمة بأكبر قدر من الجدية، وسنكون سعداء للترحيب بقادة جميع الدول الإفريقية ورؤساء المنظمات الإقليمية ولا توجد استثناءات.

وأوضح السفير الروسي لدي واشنطن، أن الفكرة الأساسية للحدث هي تعزيز سيادة الدول الإفريقية وتعزيز دورها في الشؤون العالمية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الاتصالات والمحادثات الثنائية مع جميع الشركاء على هامش المنتدى رفيع المستوى القادم.

وتابع: "نعتقد أنه يجب معاملة الدول الإفريقية بشكل لائق وعلى قدم المساواة"، مشيرا إلى أنه في زمان الاتحاد السوفيتي كان يساهم بشكل كبير في الكفاح ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري، كما أنه قدم المساعدة للدول في الحصول على استقلالها والدفاع عنه، والآن تواصل روسيا سياسة الدعم الشامل للدول الإفريقية.

وأضاف: "نحن ندعو إلى تمثيل أوسع للدول الإفريقية في المحافل الدولية، أولا وقبل كل شيء في مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين، كما نواصل التعاون الدفاعي بما في ذلك تزويد الشركاء الإفارقة بالاسلحة والمعدات الروسية وتدريب العسكريين".

ومن المقرر عقد القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني في مدينة سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، في يومي 26 و 29 يوليو القادم.

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