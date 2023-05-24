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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤتمر العمل العربي يشكر مصر لسداد مساهمتها فى موازنة منظمته الدولية

صدى البلد

استعرضت الجلسة العامة للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي التي تعقد بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة المالية المشكلة للدورة الحالية 49 من المؤتمر ، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة ، حيث انتخبت فى بداية أعمالها هيئة مكتبها برئاسة عبد الله العتيبى رئيساً ،وروزة أحمد السليطين نائباً للرئيس ومقرراً .

حيث نظرت اللجنة فى بنود أعمالها من حيث الموقف المالي لمنظمة العمل العربية من المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى أول مايو 2023 ، ومناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة، وتقرير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022 .

وأوصت اللجنة ، بتقديم الشكر والتقدير للدول التى سددت مساهمتها فى موازنة منظمة العمل العربية لعام 2023 وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية العراق ، ودولة قطر ، والجمهورية التونسية ، وجمهورية السودان ، وسلطنة عمان ، ودولة الكويت ، وكذلك الدول التي سددت على حساب المتأخرات وهى جمهورية العراق ، كما دعت الدول التى لم تسدد مساهمتها فى موازنة المنظمة لعام 2023 والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهمتها .

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