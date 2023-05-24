مؤتمر العمل العربي يشكر مصر لسداد مساهمتها فى موازنة منظمته الدولية

استعرضت الجلسة العامة للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي التي تعقد بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة المالية المشكلة للدورة الحالية 49 من المؤتمر ، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة ، حيث انتخبت فى بداية أعمالها هيئة مكتبها برئاسة عبد الله العتيبى رئيساً ،وروزة أحمد السليطين نائباً للرئيس ومقرراً .

حيث نظرت اللجنة فى بنود أعمالها من حيث الموقف المالي لمنظمة العمل العربية من المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى أول مايو 2023 ، ومناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة، وتقرير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022 .

وأوصت اللجنة ، بتقديم الشكر والتقدير للدول التى سددت مساهمتها فى موازنة منظمة العمل العربية لعام 2023 وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية العراق ، ودولة قطر ، والجمهورية التونسية ، وجمهورية السودان ، وسلطنة عمان ، ودولة الكويت ، وكذلك الدول التي سددت على حساب المتأخرات وهى جمهورية العراق ، كما دعت الدول التى لم تسدد مساهمتها فى موازنة المنظمة لعام 2023 والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهمتها .