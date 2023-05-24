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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "تجارية الجيزة": مد فترة العمل بالغرفة لتيسير تقديم الخدمات للأعضاء

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة

التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بممثلى الشركات والتجار والمحاسبين القانونيين للشركات الذين يتعاملون مع الغرفة بشكل دائم وذلك لبحث مطالبهم وحل  المشاكل التى تواجههم أثناء ترددهم على مكاتب الغرفة.

وحضر اللقاء احمد الخولى سكرتير عام الغرفة وصابر سرور ومحمد الحداد أعضاء مجلس الإدارة  وعادل رزين المستشار الاقتصادي للغرفة وحسام محروس مدير عام الشهادات

واستمع رئيس تجارية الجيزة إلى مطالب الحاضرين التى تمثلت فى العمل على الحد من الازدحام على مكاتب الغرفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال الغرفة والسجل التجارى وتخصيص اماكن انتظار أكثر اتساعا للمترددين على الغرفة.

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وقال عادل ناصر ان مجلس ادارة الغرفة حريص على التطوير الاليكترونى لكل الخدمات المقدمة للاعضاء الذين يصل عددهم الى 210 الف منتسب وتحديث نظام العمل فى التعامل مع الاعضاء وتطبيق نظام الشباك الواحد وتفعيل منظومة الدفع الاليكتروني.

واشار ناصر الى أنه لتقليل حجم الازدحام سيتم  توجيه الجهاز الإدارى إلى مد فترة العمل ساعتين إضافيتين أو إضافة وردية مسائية ومخاطبة جهاز تنمية التجارة الداخلية لاتاحة خدماته بمكتب السجل التجارى وقت اضافى أو تخصيص فترة مسائية لتلازم عمل الغرفة والخدمات التى تقدمها مع خدمات السجل التجارى.

وأكد ناصر أنه سيتم بحث تقسيم الخدمات المقدمة من الغرفة بين المقر الرئيسى ومقر الغرفة بشارع همدان لإتاحة اماكن انتظار ملائمة وتقليل حجم الإقبال المتزايد على مقر الغرفة الرئيسى.

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