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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إدانته في فرنسا.. محكمة سويسرية تبرئ حفيد حسن البنا بقضية خطيرة

طارق رمضان - حفيد
طارق رمضان - حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية

أصدرت محكمة سويسرية، اليوم الأربعاء، قرارا بتبرئة طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، حسن البنا، بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي، وفقا لموقع “يورو نيوز”.

وفور صدور حكم المحكمة، أعلنت المتهمة الاستئناف على الحكم، حيث قالت المدعية السويسرية إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت"المستعار، موضحة أنها كانت في الـ 40 من العمر عند حدوث الوقائعة التي حدثت قبل حوالى 15 عاما.

وتؤكد المدعية أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر عام 2008 في غرفة فندق في جنيف.

من جانبه، أقر طارق رمضان، أنه التقى المدعية لكنه أكد خلال التحقيق أنه تخلى عن فكرة إقامة علاقة جنسية معها.

الحكم عليه في فرنسا

ويواجه رمضان في فرنسا أحكاما بارتكابه عمليات اغتصاب أيضا بين العامين 2009 و2016، استهدفت 4 نساء، حيث تم إصدار حكم بحبسه موقتا مدة 9 أشهر في 2018 وأفرج عنه في نوفمبر من السنة نفسها، ولا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين في فرنسا.

كما فرض على حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية اتهامة بالاغتصاب، الإقامة في فرنسا، ولكنه حصل على إذن استثنائي لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.

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