فرنسا تجمّد 25 مليون يورو من حسابات أموال جماعة الإخوان الإرهابية

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن السلطات الفرنسية جمدت 25 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا للحد من أنشطة الجماعة.

وقالت مصادر للصحيفة الفرنسية إن السلطات أوقفت ثمانية من أصل 20 أموالا تخص جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي عن أموال مشبوهة مرتبطة بالإسلام السياسي في فرنسا.

وجدت السلطات الفرنسية أدلة قانونية تتطلب تسوية أربعة من هذه الصناديق، بما في ذلك الصندوق الأوروبي للمرأة المسلمة والصندوق الكندي وصندوق Apogee.

في عام 2019 ، قالت المخابرات الفرنسية إن هناك حوالي 50 ألفًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، الذين صنفتهم مصر كإرهابيين منذ 2013 ، يعيشون على الأراضي الفرنسية.