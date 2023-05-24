الجيش الثالث الميدانى ينظم قوافل طبية مجانية لخدمة المجتمع بوسط وجنوب سيناء

قامت قيادة الجيش الثالث الميدانى بالتنسيق مع محافظتى شمال وجنوب سيناء بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية لتقديم الخدمة العلاجية للمواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء ، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم فى مختلف التخصصات بمشاركة نخبة من الإستشاريين والأطباء والتمريض.

الجيش الثالث الميداني

كما تم دفع عدد من القوافل البيطرية لتقديم الدعم العلاجى والوقائى للحفاظ على ممتلكات المواطنين القاطنين بعدد من القرى والتجمعات السكانية والمناطق النائية ، حيث أعرب أهالى سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة ودورها فى دعم القطاع المدنى وتوفير المناخ الآمن على أرض سيناء الغالية.

يأتى ذلك إنطلاقاً من الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة والمواطنين من أهالى سيناء بإعتبارهم جزءاً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل ودعم المجتمع المدنى فى كافة ربوع مصر.

الجيش الثالث الميدانى ينظم قوافل طبية مجانية لخدمة المجتمع المدنى بوسط وجنوب سيناء

الجيش الثالث الميدانى ينظم قوافل طبية مجانية لخدمة المجتمع المدنى بوسط وجنوب سيناء