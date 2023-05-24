عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة يستضيف امتحان زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن

صدى البلد

إستضافت مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إنعقاد إختبارات زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن.

حيث تقدم للإختبارات عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلاً من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وجاميكا وأيرلندا.

الجدير بالذكر أن تلك الإمتحانات تُعقد على مدار شهرى مايو ونوفمبر من كل عام ، وذلك فى إطار الاستفادة من الخبرات والقدرات التنظيمية والعلمية داخل القوات المسلحة والتعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية وصولا لأرقى مستويات التأهيل فى كافة المجالات.

مستشفى كوبري القبة العسكري

يأتي ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية لمواكبة التطور العالمى المتسارع فى التخصصات الطبية المختلفة.

IMG_9745
IMG_9745
IMG_9744
IMG_9744

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد| رئيس الإمارات يتجول برفقة رئيس المجلس الانتقالي اليمني بين عامة الناس

رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تحدثنا بكل شفافية في الحوار الوطني

طلب منها الاعتزال.. متى تنفذ دينا الشربيني نصيحة والدها

مشيرة خطاب: نحتاج إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين عن جريمة التحرش

موقع صدى البلد تقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول طوافي الإفاضة والوداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ