المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة يستضيف امتحان زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن

إستضافت مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إنعقاد إختبارات زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن.

حيث تقدم للإختبارات عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلاً من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وجاميكا وأيرلندا.

الجدير بالذكر أن تلك الإمتحانات تُعقد على مدار شهرى مايو ونوفمبر من كل عام ، وذلك فى إطار الاستفادة من الخبرات والقدرات التنظيمية والعلمية داخل القوات المسلحة والتعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية وصولا لأرقى مستويات التأهيل فى كافة المجالات.

مستشفى كوبري القبة العسكري

يأتي ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية لمواكبة التطور العالمى المتسارع فى التخصصات الطبية المختلفة.

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