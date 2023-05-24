عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

وزير المالية القطري
وزير المالية القطري

أكد وزير المالية القطري، على الكواري، اليوم الأربعاء، أن قطر ما زالت ملتزمة بالاستثمار في مصر، وتتطلع إلى زيادة الاستثمار في قطاعات مثل الاتصالات، والتصنيع، واستثماراتنا لأغراض تجارية بحته، وفقا لوكالة بلومبرج.

كان وزير مالية قطر،أكد أن الدوحة تعد مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، لافتًا إلى أننا نسعي لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارًا للروابط التاريخية بين البلدين.

ووجه الكوارى الدعوة للدكتور محمد معيط، وزير المالية لحضور منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، الذي يعقد خلال الفترة بين 23 إلى 25 مايو.

على جانب آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى قطر، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي  على هامش مشاركتهما فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ،

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التى تربط مصر وقطر، معرباً عن اعتزازه بالزيارة التى أجراها للدوحة مؤخراً على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر الشقيقة، ونقل إلى سموه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عن طريق المجر.. قطر تعرض وساطتها لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

قطر تدين قرار الاحتلال السماح بعودة المستوطنين إلى «حومش» بالضفة الغربية

وزير المالية القطري الاتصالات قطر الاستثمارات القطرية في مصر الدوحة رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

ارجع وأنا هصلح اللي ضايقك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى أحمد بغدودة

موضوعات متعلقة

قطر تدين قرار الاحتلال السماح بعودة المستوطنين إلى «حومش» بالضفة الغربية

عن طريق المجر.. قطر تعرض وساطتها لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

صفقات الصيف| زيزو مرفوض في قطر.. الأهلي يتمسك بنجمه.. وسعر كبير للاعب بيراميدز

قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في السودان

تباين مؤشرات أسواق المال العربية بمستهل الأسبوع.. والصناعة والعقارات تدعمان ارتفاعات بورصتي قطر ومسقط

لبنان يدين اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم

البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتدين اقتحام سفارة قطر بالسودان

ترشيحاتنا

المالية تلزم 327 شركة بتطبيق منظومة الضرائب على المرتبات والأجور

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

كارثة في كييف.. روسيا تستهدف قائد القوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ في خيرسون

6 أطفال بينهم رضيعة.. قرار عاجل من السلطات الكويتية بترحيل مصري وزوجته

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ