وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

أكد وزير المالية القطري، على الكواري، اليوم الأربعاء، أن قطر ما زالت ملتزمة بالاستثمار في مصر، وتتطلع إلى زيادة الاستثمار في قطاعات مثل الاتصالات، والتصنيع، واستثماراتنا لأغراض تجارية بحته، وفقا لوكالة بلومبرج.

كان وزير مالية قطر،أكد أن الدوحة تعد مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، لافتًا إلى أننا نسعي لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارًا للروابط التاريخية بين البلدين.

ووجه الكوارى الدعوة للدكتور محمد معيط، وزير المالية لحضور منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، الذي يعقد خلال الفترة بين 23 إلى 25 مايو.

على جانب آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى قطر، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش مشاركتهما فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ،

وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التى تربط مصر وقطر، معرباً عن اعتزازه بالزيارة التى أجراها للدوحة مؤخراً على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والتقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر الشقيقة، ونقل إلى سموه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.