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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Sold out.. نفاد تذاكر حفل محمد فؤاد في السعودية

محمد فؤاد
محمد فؤاد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد فؤاد بالسعودية عن نفاد جميع التذاكر التي تم طرحها بأكثر من فئة قبل موعد الحفل بأكثر من 48 ساعة.

 

حفل فؤش الذي يعود به لجمهوره في السعودية يشاركه فيه المطرب أحمد سعد والذي يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه.

نفاذ تذاكر الحفل

أسعار تذاكر حفل محمد فؤاد وأحمد سعد

تذاكر الحفل التى طرحت مؤخرا طرحت بأربع فئات مختلفة الأولى بـ450 ريال سعودي أي ما يقارب الـ4000 جنيه أما الفئة الثانية بـ200 ريال أى ما يقارب الـ1700 جنيه والفئة الثالثة طرحت بـ150 ريال أى ما يوازي 1300جنيه.

فيما طرحت تذاكر الفئة الرابعة بـ100 ريال والتى توازي بالعملة المصرية ما يقرب من 850 جنيها.

محمد فؤاد كان من المفترض أن يحيي هذا الحفل يوم 5 مايو إلا أنه تم تأجيله ليوم 25 من نفس الشهر لأسباب متعلقة بالشركة المنظمة للحفل.

 

علاج محمد فؤاد 


من ناحية أخرى قال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

 

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج.

محمد فؤاد النجم الكبير محمد فؤاد حفل النجم الكبير محمد فؤاد السعودية

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