ذكرى حظر استخدام الهواتف في كوريا الشمالية.. هل يعيشون بدون موبايل؟

يصادف اليوم ذكرى حظر إستخدام الهواتف المحمولة في كوريا الشمالية وجاء ذلك القرار عام 2004، وذلك كان بعد عام ونصف من تشغيل الخدمة.



ولم يعرف سبب الحظر حتى اليوم، ولكن وقتها صحيفة تشوسون ألبو الكورية الجنوبية ذكرت أن القرار ربما يكون سببه توصل أجهزة الأمنفي كوريا الشمالية إلى أن التفجير الذي وقع في محطة قطارات ريونغشون في أبريل تم بواسطة هاتف محمول في محاولة فاشلة لاغتيالزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ إيل.

وحاليًا تقوم كوريا الشمالية باستيراد اجهزة هواتف محمول من الصين بارخص ثمن، ويقومون بالتعديل فيها للتجسس على المستخدمين،وتشبه الهواتف إلى حد كبير هواتف أندرويد الرخيصة التي يمكنك شراؤها في أي متجر، ولكن هذه الهواتف محملة مسبقًا ببرامج تجسسوبرامج مخصصة من قبل الدولة.



وبالنسبة إلى شبكة الإنترنت يتم التحكم فيها ولا يكون مفتوحًا لعامة السكان، حيث أن الحكومة تتحكم في كل ما ينشر على الإنترنت.

تدير الدولة شبكة خاصة بها للهاتف، فلا يستطيع أي شخص موجود في كوريا الشمالية الإتصال بأحد في الخارج وكذلك الأمر بالنسبة إلىالمواطنيين الأجانب حبث يمكنهم إجراء المكالمات وإرسال الرسائل داخل البلاد - لكن لا يمكن لأي منهما التواصل مع الآخر.

