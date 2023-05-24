بمناسبة مئوية دستور 1923.. خصم 25% على إصدارات مركز تاريخ مصر بدار الكتب

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في تمام الحادية عشرة ونصف من صباح غد، الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣" وذلك بمقر دار الوثائق بكورنيش النيل.



يترأس الجلسة الأولى الدكتور السيد فليفل، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتورة ماجدة صالح، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور رزق حسن.



ويترأس الجلسة الثانية الدكتورة إلهام ذهني ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور أحمد عبد الدايم، والدكتورة نبوية أحمد، والدكتور نبيل الطوخي.

وبهذه المناسبة تقيم دار الكتب والوثائق، على هامش الندوة، معرضا لإصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر بنسبة خصم ٢٥% لمدة يوم واحد.