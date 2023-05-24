دار الشروق تصدر الطبعة المصرية من «نَشِيجُ الدُّودُوك» لجلال برجس.. تفاصيل

تعاقدت دار الشروق على نشر الطبعة المصرية من السيرة الروائية "نَشِيجُ الدُّودُوك" للروائي الأردني جلال برجس.

صدرت السيرة الروائية "نَشِيجُ الدُّودُوك" في فبراير الماضي عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ومقرها بيروت.

ويروي الروائي الأردني جلال برجس سيرته من خلال تجواله في ثلاث دول (بريطانيا، وأرمينيا، والجزائر)؛ إذ تتقاطع تلك السيرة، بسيرة الأمكنة، وسيرة ثلاثة كتب رافقته في السفر.

وجاءت “نشيج الدودوك” بثلاثة فصول تتداخل فيها سيرة برجس منذ عام 1970 سنة ميلاده، بسيرة الأمكنة ببعد جمالي فلسفي بعيد عن التاريخ والجغرافي، وبسيرة ما كان يقرأ من كتب في رحلاته.

وعبر تلك السيرة التي كتبت بلغة، ووعي، وأسلوب روائي يطلع برجس القارئ على فهمه الخاص للقراءة والكتابة، وعلى تجربته التي حسب تعبيره لم تكن سهلة، إذ إنه كاتب غير متفرغ، ولا يتوافر له إلا ساعات معدودة للكتابة.

جلال برجس

الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" 2021 عن رواية "دفاتر الورّاق".

جائزة كتارا للرواية العربية 2015 عن رواية "أفاعي النار - حكاية العاشق علي بن محمود القصاد".

جائزة رفقة دودين للإبداع 2014 عن رواية "مقصلة الحالم".

جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن المجموعة القصصية "الزلزال".