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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني حكيم ووردة بـ صوت مطرب صاعد في سعد مولّعها نار الليلة

سعد الصغير
سعد الصغير

يستضيف اليوم الأربعاء الفنان سعد الصغير في برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه على قناة الشمس في الساعة العاشرة مساء المطرب أحمد السيسي، الذي تحدث خلال الحلقة عن مدى حبه للمطرب حكيم، وقدم عدد من أغانيه منها ولا واحد ولا مية، كما غني للراحلة وردة، وتحدث عن بدايته في عالم الغناء، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

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وجدد مؤخرًا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمس سنوات، بحضور الإعلامية سميرة الدغيدي والدكتور هشام أحمد عبدالستار استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عددًا كبيرًا من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم المساعدات لهم.

وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

يذكر أن تجري الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.   

 

 

كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهام ها له بالخيانة.

 

الفنان سعد الصغير أحمد السيسي المطرب أحمد السيسي قناة الشمس

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