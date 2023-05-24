كيف تعرف بوجود حصوات الكلى في جسمك؟

تساعد معرفة أعراض حصوات الكلى المبكرة فى السيطرة على المرض وتجنب المعاناة من آلام القوية والمضاعفات الشديدة.

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze"، نكشف لكم أهم أعراض حصوات الكلى، وهى:

ألم في الجانب وأسفل الضلوع وظهرك

ألم ناري ينتشر إلى أسفل باتجاه الفخذ وأسفل البطن

ألم أثناء التبول من علامات حصوات الكلى

البول الوردي أو الأحمر أو البني

الغثيان أو القيء

التبول المقيد

بول عكر كريه الرائحة

كثرة التبول

قشعريرة وحمى (في حالة الإصابة)

أسباب حصوات الكلى

لم يتوصل الأطباء لأسباب دقيقة لتكون حصوات الكلى ولكن هناك عوامل عديدة تزيد فرص حدوثها وهى: