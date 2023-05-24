أغنية "بنت الناس" لمصطفى حجاج تتصدر يوتيوب

تصدرت أغنية "بنت الناس"، للنجم مصطفى حجاج، محركات بحث موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الأغاني العربية وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.

الأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس.

أغاني جديدة لمصطفى حجاج

ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع مصطفى حجاج ، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023 .

كان مصطفى حجاج، قد تألق في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي اقيمت بالرياض في المملكة العربية السعودة، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج هي أغنية بطليني، والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات جمال الخولي وألحان : اسلام رفعت وتوزيع : اماديو ، عود : اسلام الأبتي ، ناي : محمد عاطف ، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج : اسلام هشام.

مصطفي حجاج يشارك أحمد عدوية

وكان المطرب مصطفى حجاج قد قدم ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.



وشارك مصطفي حجاج في الحفل بصحبة عدد كبير من نجوم الغناء على رأسهم عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وأحمد عدوية وغيرهم من النجوم المصريين.