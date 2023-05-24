سميرة عبد العزيز تكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد زكي وآخر أعماله

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز لأول مرة عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أحمد زكي، و كواليس فيلم حليم و جمال عبد الناصر.

وأوضحت "عبد العزيز"، خلال لقائها برنامج " الستات"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المؤلف محفوظ عبد الرحمن زوجها، عندما قرر كتابة فيلم "حليم"، قام أحمد زكي بالتطوع لتمثيله، مضيفة أن المؤلف رفض إرادة أحمد ذكي في تمثيل جمال عبد الناصر نظرا للفروق البدنية بينهم.

وأضافت" "عبد العزيز"، أنه في إحدي الأيام باكرا قام أحمد ذكي بزيارتهم مرتديا بدلة منجدة و تسريحتة مثل عبد الناصر لإقناعه بتمثيل هذا الدور، موضحة مفاجئتها بهذه الزيارة هى و زوجها، و التي إنتهت بأخذه للدور و إقناعه لـمحفوظ عبد الرحمن.

فترة مرضه و تأثير موته عليهم

وأشارت، إلى أنه أثناء تصوير فيلم "حليم" كان أحمد ذكى مريض، و كان في أخر أيامه و محتجز بمستشفي بالشيخ زايد، و أنه كان يأتي بملابس المستشفى ليعرف أذا كان سيقوم بهذا الدور أم لا، و يتابع مع "عبد الرحمن"، معقبة: " كان بيعبد شغله و كان هيتجنن على دور حليم".

وتابعت، أن زوجها "عبد الرحمن" أشفق عليه من رغبته الشديدة لهذا الدور برغم تعبه، و كانت أمنيته أن يقوم بتمثيل" حليم، جمال عبد الناصر و السادات"، خاتمة أن واقع وفاته كان شديد الصعوبة عليهم و مؤلم، و أن مصر خسرت فنان عبقري كان بارع بتقمص الشخصيات و تقديمها.