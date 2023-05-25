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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : ركز على أهدافك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: تلفت نظر رئيسك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 25 مايو 2023

سواء كنت تواجه موقفًا صعبًا أو تشعر ببساطة بأن شغفك يظهر بسطحية، استند إلى هذه الطاقة واستخدمها لصالحك، تذكر أنك قوة لا يستهان بها ، ولديك القوة لخلق الحياة التي تريدها.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ثق بحدسك ولا تخف من المخاطرة، إن عملك الجاد وتفانيك يؤتي ثماره ، وأنت مستعد للنجاح، تذكر أن تحافظ على تركيزك ولا تنحرف عن مشتتات الانتباه أو الدراما.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

اعتنِ بنفسك بإعطاء الأولوية لأنشطة الرعاية الذاتية مثل التأمل أو اليوجا أو كتابة اليوميات، مارس التعاطف مع الذات وتذكر أنه لا بأس من التراجع عندما تحتاج إلى استراحة، تذكر أن الاهتمام بصحتك العقلية والعاطفية لا يقل أهمية عن الصحة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

سواء كنت أعزب أو في علاقة قد تشعر برغبة قوية في الاستقلال والحرية، قد يكون هذا شيئًا جيدًا ، لكن احرص على عدم إبعاد أولئك الذين يحبونك ويهتمون بك.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سواء كنت تفكر في الاستثمار في مشروع جديد أو ببساطة تضع الميزانية بعناية أكبر ، ثق بحدسك واستمر في التركيز على أهدافك.  

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