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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

‏قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أصبحت من أهم المنظمات الإقليمية الممثلة للأمم المتحدة نظرا للظروف التي حدثت في العالم ولهم دعم مادي وسياسي كبير.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن ميزانيات الصحة اختلفت بشكل كبير والاستعداد للجوائح أصبح كبير، متابعا أن على هامش المؤتمر كان له عشرات اللقاءات مع الوفد المرافق ، وأن مصر باتت مقدرة جدا في عيون المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة.

 

العلاقات مع الأشقاء العرب

وأضاف وزير الصحة أن في كل الحوارات الجانبية على هامش المؤتمر مصر كانت موجودة على المنصة للتحدث عن القضاء على "فيروس سي"، وقصص سرطان الثدي، وقصص 100 مليون صحة، والعلاقات مع دولة المملكة العربية السعودية من العلاقات الراسخة وبنلتقي من خلال مجلس وزراء الصحة العرب مع كل وزراء الصحة، وكان لنا لقاء اليوم صباحا مع وزير الصحة السعودي ثم أمس مع وزير صحة دولة الإمارات العربية الشقيقة، مضيفا توجهت بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها للمقترح المصري بإنشاء الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر.

وزير الصحة خالد عبد الغفار منظمة الصحة العالمية شريف عامر المملكة العربية السعودية الإمارات العربية

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