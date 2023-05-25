بشرى سارة لـ الأهلي قبل موقعة الوداد المغربي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، جاهز للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الوداد الغربي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشناوي سوف ينتظم في التدريبات الأسبوع المقبل، ولا توجد أي مشكلة في مشاركته بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف أمير هشام: "مصطفى شوبير سوف يكون هو الحارس البديل للشناوي في نهائي أفريقيا، بعد إصابة علي لطفي أمام إنبي، بالدوري".

واختتم: "علاء حمزة حارس مرمى الفريق الثالث، سوف يغيب عن الملاعب ثلاث أشهر بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة".