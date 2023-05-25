ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول المشمش؟

لا مانع من تناول المشمش في ظل الإصابة بداء السكري، فهو من الفواكه المناسبة للمصابين به، ويرجع السبب إلى انخفاض محتواه من الكربوهيدرات، إذ تحتوي الثمرة الواحدة على 4 جرامات فقط و17 سعرة حراري



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد المشمش لمرضى السكري وفقا لموقع بولد سكاى.



١-ضبط سكر الدم

يساعد المشمش مرضى السكري على التحكم في مستويات سكر الدم، لأن أليافه الغذائية تساهم بشكل فعال في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.



٢-تقوية المناعة

تصبح مناعة مرضى السكري أكثر قوة عند الانتظام في تناول المشمش، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعزز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والجراثيم.

٣-الحماية من مضاعفات السكري

يوفر المشمش حماية كبيرة ضد الإصابة بمضاعفات السكري، لاحتوائه على مضادات أكسدة، مثل مادة البوليفينول، التي تساعد على مكافحة الشوارد الحرة في الجسم.

٤-الحفاظ على صحة العين

يقلل المشمش من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بداء السكري، لغناه بفيتامين أ، الذي يساهم في تقوية حاسة الإبصار ومنع الضمور البقعي والوقاية من العمى الليلي.ومن الأسباب التي تجعل المشمش مفيدًا لصحة العين، هو احتوائه على فيتامين هـ، المعروف بخصائصه المكافحة للشوارد الحرة ومنعها من التأثير على الشبكية، فضلًا عن البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ

٥-الوقاية من جفاف الجلد

عادةً ما يعاني مرضى السكري من جفاف الجلد، بسبب السوائل التي يفقدوها عن طريق كثرة التبول، لذلك ينصح بتناول المشمش، لأن مضادات الأكسدة المتوفرة بها تحمي البشرة من التلف، كما أن فيتامين هـ يحافظ على مرونتها، وفيتامين سي يحفز الجسم على بناء الكولاجين اللازم لنضارتها وحيوتها وشبابها.علاوة على ذلك، يتميز المشمش باحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم، الذي يوفر لمرضى السكري حماية من الإصابة بجفاف الجسم عامةً والبشرة بشكل خاص.

٦-تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تعد الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك، من المشكلات المزعجة التي يعاني منها مرضى السكري، يمكن التخلص منها بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، ولا سيما المشمش، لتحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج والحفاظ على التوازن البكتيري في الجهاز الهضمي.