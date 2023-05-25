عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: لاعبون بالزمالك يدعوا الإصابة..ومن الصعب تقييم أوسوريو

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري أن تراجع إدارة النادي الأهلي في أزمة ايقاف كهربا يعتبر قرارا مفاجئا، بعد سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد تشكيل لجنة الانضباط.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي بالطبع لجأ إلى الأساليب القانونية من أجل منع ايقاف كهربا، ولكن هذا الأمر لا يستحق الإشادة مطلقًا، والأهلي أكبر من الأسلوب الخاطئ الذي تمت إدارة الملف به".

وأضاف: "يوسف أسامة نبيه تواجد في نادي الزمالك للتدريب بمفرده فلم يجد أي مدرب موجود داخل النادي، كان من الأفضل أن يتدرب مع الفريق، وهناك محاولات لحل الأزمة، اللاعب مستعد للبقاء داخل القلعة البيضاء لكن لا يوجد شئ جاد من إدارة النادي".

وزاد: "سيف جعفر أيضا في طريقه للانتقال إلى بيراميدز، ولم يعقد أي مسئول جلسة مع اللاعب للتفاوض أيضا، ومن الوارد رحيله أيضًا".

وأكمل: "هناك لاعب في الزمالك اسمه كريم عبدالحق مواليد 2001 وقع خلال الساعات الماضية، مع نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عن طريق أحد الوكلاء الذي يعملون مع الزمالك، والنادي لديه فراغ اداري واضح".

واضاف: "من الوارد أن يستمر اوسوريو لنهاية الموسم، وادارة الزمالك تجهز البديل حاليا، ولكن من حق ادارة الزمالك مناقشة المدرب الكولومبي فيما يحدث".

وأردف: "الأهلي يدافع بشكل جيد في الفترة الأخيرة، لأول مرة منذ سنوات يظهر الفريق الأحمر بهذه المنظومة الدفاعية".

واستطرد: "هناك لاعبين تقوم بادعاء الاصابة في الزمالك مؤخرا لعدم المشاركة في المباريات، ولكن من الصعب تقييم اوسوريو، لانه يجب ان يحصل على فرصته اولا قبل الحكم عليه والمدرب يحتاج إلى لاعبين لتنفيذ فكره".

وأتم: "ادارة الزمالك لا تعلم شيئا عن أوسوريو، والاتجاه في البداية كان التعاقد مع مدرب مصري، ثم جاءت لجنة الكرة واختارت اوسوريو".

ادارة الزمالك إدارة النادي الأهلي اسامه نبيه الأهلى تشكيل لجنة الانضباط سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

قرار في الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

تعليق قوي لـ شوبير على إقصاء فريق النجوم للإسماعيلي من كأس مصر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع زملائه بهذه الكلمات.. وهذا النادي في انتظاره

بسبب إصابة الشناوي .. ميدو يوجه رسالة تحذيرية للأهلي

"شوبير" يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب بشكتاش التركي

الحرب الباردة تعود بأمريكا اللاتينية مرة أخرى .. بريطانيا وألمانيا تقودان أوروبا لعقد صفقة كبرى مع دول القارة

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام قشور الرمان؟ .. نتائج مدهشة

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ