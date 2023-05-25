الخضري: لاعبون بالزمالك يدعوا الإصابة..ومن الصعب تقييم أوسوريو

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري أن تراجع إدارة النادي الأهلي في أزمة ايقاف كهربا يعتبر قرارا مفاجئا، بعد سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد تشكيل لجنة الانضباط.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي بالطبع لجأ إلى الأساليب القانونية من أجل منع ايقاف كهربا، ولكن هذا الأمر لا يستحق الإشادة مطلقًا، والأهلي أكبر من الأسلوب الخاطئ الذي تمت إدارة الملف به".



وأضاف: "يوسف أسامة نبيه تواجد في نادي الزمالك للتدريب بمفرده فلم يجد أي مدرب موجود داخل النادي، كان من الأفضل أن يتدرب مع الفريق، وهناك محاولات لحل الأزمة، اللاعب مستعد للبقاء داخل القلعة البيضاء لكن لا يوجد شئ جاد من إدارة النادي".

وزاد: "سيف جعفر أيضا في طريقه للانتقال إلى بيراميدز، ولم يعقد أي مسئول جلسة مع اللاعب للتفاوض أيضا، ومن الوارد رحيله أيضًا".

وأكمل: "هناك لاعب في الزمالك اسمه كريم عبدالحق مواليد 2001 وقع خلال الساعات الماضية، مع نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عن طريق أحد الوكلاء الذي يعملون مع الزمالك، والنادي لديه فراغ اداري واضح".

واضاف: "من الوارد أن يستمر اوسوريو لنهاية الموسم، وادارة الزمالك تجهز البديل حاليا، ولكن من حق ادارة الزمالك مناقشة المدرب الكولومبي فيما يحدث".

وأردف: "الأهلي يدافع بشكل جيد في الفترة الأخيرة، لأول مرة منذ سنوات يظهر الفريق الأحمر بهذه المنظومة الدفاعية".

واستطرد: "هناك لاعبين تقوم بادعاء الاصابة في الزمالك مؤخرا لعدم المشاركة في المباريات، ولكن من الصعب تقييم اوسوريو، لانه يجب ان يحصل على فرصته اولا قبل الحكم عليه والمدرب يحتاج إلى لاعبين لتنفيذ فكره".

وأتم: "ادارة الزمالك لا تعلم شيئا عن أوسوريو، والاتجاه في البداية كان التعاقد مع مدرب مصري، ثم جاءت لجنة الكرة واختارت اوسوريو".