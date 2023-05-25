أخبار الفن| محمد رمضان مع هالة صدقي بعيد ميلاده.. وفاة نجمة الروك تينا تيرنر

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها وفاة نجمة الروك تينا تيرنر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

انتشر مقطع فيديو جديد للفنان محمد رمضان، من حفل عيد ميلاده الأخير بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأسرة مسلسل جعفر العمدة.

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن وفاة نجمة الروك تينا تيرنر، أمس الأربعاء 24 مايو، عن عمر يناهز الـ 83 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

احتفل الفنان مصطفي قمر بعيد زواجه من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يوضح حقيقه إعطاء تامر حسني جاكت البدلة لفتاه في حفل زفاف مديرة أعماله.

ظهر مؤخرا صورة جديدة من حفل عيد ميلاد الفنان محمد رمضان، الذي أقيم بأحد أماكن السهر أول أمس الثلاثاء 23 مايو.

يستعد الفنان نبيل شعيل، لإحياء حفل غنائي ساهر له، على مسرح الدانة بمملكة البحرين، يوم 30 يونيو المقبل، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

ذهبت الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76، للفيلم الماليزي Tiger Stripes لـ أماندا نيل.

نشر الفنان أحمد داود على مواقع التواصل الاجتماعي صوره له من العرض الخاص لفيلمه يوم 13 في دبي، استعدادا لطرح الفيلم في دول الخليج.

يحتفل اليوم الخميس 25 مايو، الفنان حسان العربي، بعيد ميلاده الـ 50، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1973، ولمع في أدوار الوسط الكوميدية.