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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد رمضان مع هالة صدقي بعيد ميلاده.. وفاة نجمة الروك تينا تيرنر

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها وفاة نجمة الروك تينا تيرنر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

محمد رمضان بفيديو جديد مع هالة صدقي في حفل عيد ميلاده

انتشر مقطع فيديو جديد للفنان محمد رمضان، من حفل عيد ميلاده الأخير بحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأسرة مسلسل جعفر العمدة.

 

وفاة نجمة الروك تينا تيرنر بعد صراع مع السرطان

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن وفاة نجمة الروك تينا تيرنر، أمس الأربعاء 24 مايو، عن عمر يناهز الـ 83 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

 

الشرع محلل أربعة .. مصطفى قمر يحتفل بعيد زواجه

احتفل الفنان مصطفي قمر بعيد زواجه من خلال حسابه الشخصي انستجرام .

 

تعرف على شائعة إعطاء تامر حسني جاكت البدلة لـ يارا السكري

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يوضح حقيقه إعطاء تامر حسني جاكت البدلة لفتاه في حفل زفاف مديرة أعماله.

 

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ظهر مؤخرا صورة جديدة من حفل عيد ميلاد الفنان محمد رمضان، الذي أقيم بأحد أماكن السهر أول أمس الثلاثاء 23 مايو.

 

طرح التذاكر اليوم .. نبيل شعيل يحيي حفل عيد الأضحى بالبحرين 30 يونيو

يستعد الفنان نبيل شعيل، لإحياء حفل غنائي ساهر له، على مسرح الدانة بمملكة البحرين، يوم 30 يونيو المقبل، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

 

Tiger Stripes لـ أماندا نيل يحصد الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان كان

ذهبت الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76، للفيلم الماليزي Tiger Stripes لـ أماندا نيل.

 

استعدادا لطرحه بالخليج.. أحمد داود يحتفل بعرض يوم 13 في دبي

نشر الفنان أحمد داود على مواقع التواصل الاجتماعي صوره له من العرض الخاص لفيلمه يوم 13 في دبي، استعدادا لطرح الفيلم في دول الخليج.

 

في عيد ميلاد حسان العربي .. قصة خلافه مع هنيدي وهاني رمزي

يحتفل اليوم الخميس 25 مايو، الفنان حسان العربي، بعيد ميلاده الـ 50، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1973، ولمع في أدوار الوسط الكوميدية.

محمد رمضان هالة صدقي تينا تيرنر نجيب ساويرس مصطفى قمر تامر حسني محمود كهربا نبيل شعيل احمد داود حسان العربي

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