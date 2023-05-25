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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بسبب غادة والي.. نقابة الفنانين التشكيليين تطالب بتنفيذ الضبطية القضائية| تفاصيل

نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين، أمس الأربعاء، بیانًا لاحقًا لبيانها الصادر أمس الأول، الاثنين، بشأن ما نُسب إلى الفنانة غادة والي من اتهامات، لا علم للنقابة بملابساتها وتفصيلاتها.

وأوضح البيان أن النقابة ليس لديها الضبطية القضائية في مجال الفن التشكيلي، منوهًا إلى أن النقابة طلبت منحها الضبطية القضائية خلال مناقشة مشروع تعديل قانون الفنانين التشكيليين في مجلس النواب، وتم رفضها بناءً على أصوات تنادي بحرية الفن وتقييد الضبطية القضائية لحرية الإبداع. 

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أخلاقيات المهنة 

وأكد البيان أهمية الحصول على الضبطية القضائية؛ لتنظيم العمل الفني وفرض أخلاقيات المهنة،  وإجراء تعديلات في القانون، فلا بد أن يكون كل فنان ممارس فن عضوًا في النقابة. 

وأشار البيان، إلى دعم حرية الفنان وحرية التعبير والابتكار دون قيود، والحفاظ على بيئة فنية تشجع على الإبداع والتعبير الفني في إطار أخلاقيات المهنة.

يذكر أن البيان الذي أصدرته نقابة الفنانين التشكيليين أمس الأول، الاثنين، أكد أن الفنانة غادة والي  ليست عضوًا في نقابة الفنانين التشكيليين، وليس للنقابة أي سلطة على أي فنان يقوم بعمل فني، موضحًا أن العمل مسئولية صاحبه.

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