1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات في جلسة منتصف الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم المالية، والصناعة، والبنوك، والعقار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و461.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 456.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.316 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و617.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9310.56 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9457.22 نقطة، وأقفل مؤشر سوق دبي العام عند 3530.15 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 211.2 مليون درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً 77.1 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" بسيولة 67.8 مليون درهم. ووصلت التداولات على صندوق مؤشرات "شيميرا ستاندرد اند بورز الا مارات شريعة المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد" أكثر من 78 مليون درهم.

وفى سوق دبي، تصدر "مصرف عجمان" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 146.17 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 77.3 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 53.9 مليون درهم.