تصريحات عاجلة من الحكومة الروسية بشأن اجتماع أوبك+ في يونيو

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع أن تكون هناك خطوات جديدة ستتخذها منظمة أوبك+ خلال اجتماعها القادم في 4 يونيو.

وأضاف نوفاك في تصريحات له، أن هناك توقعات بأن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75-76 دولارا تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت الممكلة العربية السعودية ودول منظمة أوبك+، أنهم سيخفضون انتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في شهر أبريل الماضي.

وجاء ذلك بعد أن انخفضت أسعار النفط في مارس الماضي إلى 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.

وفي وقت سابق، قال أمين عام منظمة أوبك، هيثم الغيص، إن اضطراب سوق الطاقة يمكن أن يحدث إذا لم يتم التعامل مع التعقيدات المتشابكة للطاقة.

وأضاف أن هناك توقعات بحدوث نمو في الطلب العالمي على الطاقة 23 في المئة حتى عام 2045، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد أمين عام أوبك، أن المنظمة قادرة على لعب دور رئيسي في توفير الطاقة للعالم وخفض الانبعاثات.