عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن تعاون أوبك+ مع الدول العربية

أرشيفية
أرشيفية

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي أن اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.

وقال الأمير بن سلمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن "هذا التعاون يتجسَّد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة"، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الدولي هناك تنسيق بين المملكة مع دول أوبك+ وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية، عادًّا ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.

وقال "يسرني بمناسبة انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية أن أشاركَ خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليَّ العهد، رئيسَ مجلس الوزراء  في الترحيب بأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية وأعضاء الوفود المرافقة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية".

السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن المقيمين على الأراضي القطرية

لأول مرة منذ سنوات.. بشار الأسد يصل إلى مدينة جدة السعودية

مشاريع الربط مع مصر

وأوضح أن "المملكة وقَّعت مع عدد من الدول العربية عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة، كالتي وقعت مع جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أيضًا مشروعات الربط الكهربائي بين المملكة والدول العربية، حيث ترتبط المملكة بجميع دول الخليج العربية عن طريق الربط الخليجي، كما يجري تنفيذ مشاريع الربط المباشر بين المملكة وكلٍّ من العراق، والأردن، ومصر".

وأشار إلى أن "هذه المشروعات تستهدف تعزيز أمن الشبكات الوطنية المترابطة ومدى موثوقيتها وزيادة قدرتها على استيعاب دخول مشروعات الطاقة المتجددة وإيجاد سوق إقليمية تجارية لتبادل الطاقة الكهربائية وتمريرها بما يحقق الاستثمار والتشغيل الأمثل لمحطات التوليد الوطنية وتصدير الطاقة المتجددة وربط شبكات المشرق العربي بمثيلاتها في المغرب العربي".

‏وأكد وزير الطاقة أن "التنسيق والتعاون مع الدول العربية يشهد تواصلًا مستمرًّا سواء عن طريق مجالس التنسيق أم اللجان المشتركة في مجالات الطاقة المختلفة والموضوعات المتعلقة بها، كتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، والتحول الرقمي في استخدامات الطاقة وتطبيقاتها، إلى جانب برامج مواجهة التغير المناخي وخططها التي تشمل تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الحد من الانبعاثات وغيرها، مؤملاً سموُّه أن تكون القمةُ العربيةُ المنعقدةُ في جدة فرصةً جديدةً لتحقيق انطلاقةٍ أكبر وأكثر فعالية للتعاون والتكامل والتنسيق بين الدول العربية في المجالات كافة".
 

السعودية اوبك أوبك بلص منظمة أوبك بلس الأمير عبد العزيز بن سلمان اسواق البترول العالمية أسواق البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار وضربة للمضاربين والسوق السوداء

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

موضوعات متعلقة

السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن المقيمين على الأراضي القطرية

لأول مرة منذ سنوات.. بشار الأسد يصل إلى مدينة جدة السعودية

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: ندعو إلى توفير 114 مليون دولار لمصر لمساعدة لاجئي السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن تعاون أوبك+ مع الدول العربية

كرم جبر: استمرار الأزمة السودانية سيعرض المنطقة لمخاطر واضطرابات تفوق القضية الفلسطينية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حملة تطهير في كرة القدم| الصين تطيح برئيس الاتحاد ومدرب المنتخب ولاعب محترف.. ما القصة؟!

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم

شيكو يثير الجدل بـ إطلالة ويجز .. سعرها خيالي

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ