3 دورات تدريبية جديدة بمركز التنمية المحلية.. الأسبوع المقبل

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أننا أمام مرحلة مهمة بعد انتقال العمل إلى مقر الوزارة الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، نجنى فيها ثمار جهد مركز التنمية المحلية بسقارة خلال السنوات الماضية في إعداد وتدريب العاملين بالمحليات، مما يسهم في وجود جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضا المواطن والذي يُعد هدفاً أساسياً للحكومة المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الإجراءات والخطة التدريبية التي وضعها مركز سقارة للعام المالى الحالي 2022/2023 أسهمت في تأهيل العاملين بالوزارة وتدريبهم بشكل يتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة الجديدة، وزيادة مهاراتهم في تعزيز التحول الرقمي، وميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة، وزيادة رغبة المديرين والمشرفين نحو التغيير وتنمية درجة استعدادهم لقيادة التطوير وموائمة جميع العاملين للقيم والأهداف والأساليب والوسائل بين الإدارة والمجتمع الذي يحيط بها.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود وزارة التنمية المحلية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية لرفع كفاءتهم للقيام بدورهم علي أكمل وجه بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجالات استخدام الأساليب الفنية الحديثة بما يتماشي مع الجمهورية الجديدة .

وأضاف "آمنة"، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يسير بخطى متقدمة ومتسارعة في تقديم خطته التدريبية التي أوشكت على الإنتهاء محققاً أهدافه منها لجميع العاملين بالمحليات على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ39 في الخطة التدريبية للعام الحالي يشهد انطلاق 3 دورات تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بالمركز وهي متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi،وبنود الأعمال طبقا للكود المصري ،وأسس التعامل مع وسائل الإعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التفاعل مع الجمهور.

كما ينظم المركز الأسبوع المقبل أيضاً دورة تدريبية عن تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي المتكامل) ، ويستفيد من هذه الدورات ( 112) متدرباً .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في ضوء الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة مهارات العاملين بالرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة كذلك دورة تدريبية عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات التحول الرقمي مشيراً الى أن الدورة تهدف إكساب العاملين خبرة قيمة باستخدام Microsoft Power BI Desktop وتعلم كيفية تحميل أنواع البيانات والجمع بينها من مصادر متعددة ، وسيركز المحتوى التدريبي على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وكيفية حل مشاكل البيانات إضافة الى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

ولفت وزير التنمية المحلية الى أن الأسبوع الـ39 بمركز سقارة سيشهد تنظيم دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري ، ويستفيد منها 28 متدرباً موضحاً ان أهمية رفع مهارات وزيادة وعى العاملين بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستتناول كذلك كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة و الخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق،و أسس إعداد و تجهيز العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الانظمة الكهروميكانيكية و التركيبات الفنية ، والأسس والمعايير العامة لتصميم و استلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، و اعتبارات تصميم و استلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين ،وأنواع الطرق و الرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه ايماناً بدور الإعلام في النهوض بالمجتمع ورفع الوعى لدى الجمهور المصري بالأزمات الراهنة ، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة جديدة عن أسس التعامل مع وسائل الأعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التأثير على الجمهور والتفاعل معه ، ويستفيد منها 28 متدرباً ، لافتاً الى أن الدورة تهدف بناء الشخصية الجاذبة لوسائل الإعلام والصورة الذهنية المميزة لدى المتلقي، وتسهم بإكتساب العاملين بالمحليات فن اتيكيت الحوار الإعلامي والمهارات الابداعية في التحضير للمؤتمرات الجماهيرية بما فيها الاستعداد النفسي والمعلوماتي، حيث سيتم خلالها تطبيق منهجيات وتمارين مختلفة لتعزيز المهارات العملية بما فيها مهارات الارتجال و صفات المتحدث الإعلامي المحترف.

وقال اللواء هشام آمنة أن المحتوى التدريبي للدورة يشمل التعريف بمهارات فن الإلقاء والعرض ، وأساسيات التحدث والتواصل الفعال ، ومهارات العرض كإعلامى ومتحدث رسمى و بناء الشخصية الكاريزمية ،و أساسيات الإلقاء بثقة والإلقاء الفعال والإعداد الجيد للخطابات وفن التعامل مع وسائل الإعلام،وأساليب الصوت واستخدام لغة الجسد في الإلقاء الفعال، والإقناع ومهارات التأثير في الجمهور، ، و مفاهيم وعناصر وأهداف العملية الاتصالية، و مهارات التعامل والتواصل مع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لصالح المؤسسة والتأثير على الجمهور، وكيفية استخدام الاتصال الفعال لصالح المنظمات الحكومية ، فضلاً عن مهارات اكتساب شخصية الكاريزما واستخدام المؤثرات وأدوات العرض بفاعلية للتأثير على الجمهور مشيراً الى أن الدروة تتضمن ورش عمل تطبيقية عن كيفية فهم الجمهور والاتصال غير اللفظي.

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان الأسبوع الـ 39 سيتضمن ايضاً عقد دورة تدريبية وهى تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي المتكامل) والتي يقوم بتنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء مشيراً الى جهود الوزارة المتزايدة في دعم بناء إدارة محلية حديثة وفعالة يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدورة تعتمد على رفع مهارات المتدربين في إعداد ومتابعة وتقييم الخطط آخذين في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، وتركز الدورة بصفة أساسية على النواحي التطبيقية المرتبطة بمختلف مجالات التخطيط والتنمية ، كما ستتضمن التعريف بمفهوم التخطيط وكيفية نجاحه وعناصره و انواعه وتقسيماته ،ومراحل التخطيط المحلي ، وواقع إعداد الخطة المحلية ، وأهم تحديات الإدارة المحلية ، والتخطيط الاستراتيجي والاطار القانونى له وعوامل نجاحه ، والتخطيط بالمشاركة ضمن مدخل التنمية المحلية ومنهجيته ، كما سيتم استعراض النماذج الناجحة لتنفيذه، وتخطيط الموازنة و الموارد وتطوير نظم العمل ، و تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات فى إعداد خطة قطاع التنمية المحلية ، والاطار الاشمل لدعم التخطيط المحلي ، وتوجه الدولة نحو اللامركزية و تطوير الإدارة المحلية و إصلاح منظومة التخطيط في مصر.

وفي نفس السياق ... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 24/5/2023 بتخريج 116 متدرب اجتازوا 4 دورات تدريبية هي دورة تطبيقات الميتافرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات ،و وتصميم الشبكات والامن السيبرانى ، وتطوير مهارات إدارة الموارد البشرية ، وتصميم الجرافيك والانفوجراف.

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