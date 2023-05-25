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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب مقطورة محملة بالمواد الكيمياوية على الطريق الدائري وإصابة شخصين.. صور

حادث الطريق الدائري
حادث الطريق الدائري

أصيب شخصين في حادث مروري على الطريق الدائري بمنطقة باسوس، حيث شهد الطريق إنقلاب سيارة مقطورة محملة بالمواد الكيمياوية على يسار الطريق نتج عنه تأثر الحركة المرورية وإصابة شخصين.

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تفاصيل إنقلاب مقطورة على الطريق الدائري

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الدائري، تضمن وقوع حادث مروري بإنقلاب سيارة نقل بمقطورة على يسار الطريق بالقرب من كمين باسوس في القادم من محور 26 يوليو باتجاه الطريق الزراعي والسلام.

حادث الطريق الدائري

إصابة شخصين في حادث الطريق الدائري

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإدارة العامة للمرور، مصحوبة بالإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية إنقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد كيمياوية على الطريق الدائري في باسوس على يسار الطريق.

ونشرت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الحادث لتسيير الحركة المرورية، كما تم نقل شخصين مصابين في الحادث عبر الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

حادث الطريق الدائري
حادث الطريق الدائري

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة على الطريق الدائري بنطاق منطقة باسوس ونتيجة لإختلال عجلة القيادة بيده نتج عنه إنقلاب السيارة على يسار الطريق، ونتج عن الحادث توقف الحركة المرورية وإصابة شخصين.

وجري تسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري في باسوس ونقل المصابين إلى المستشفى، كما تم التحفظ على سائق النقل تحت الملاحظة في المستشفى لحين إستجوابه.

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