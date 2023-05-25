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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صورة تذكارية للرئيس السيسي مع العاملين في مجمع الكوارتز

السيسي
السيسي

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع العالمين في مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بعد انتهاء جولته التفقدية للمجمع.

“صدى البلد” داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

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كان لـ "صدى البلد" جولة داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة التابع لـ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، حيث يعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدا التي كانت غير مستغلة في مصر، وقد تم إنشاء المُجمع خلال 18 شهرا فقط بدلا من عامين.

وقد صدرت توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، ومنها خام الكوارتز، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز، والذي يعد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والأفريقية، ويعتبر نموذجا للتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءًا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة، وإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.

وتتميز ألواح الكوارتز بالعديد من الصفات، حيث إنها مضادة للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أن ألواح الكوارتز تصنف على أنها أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه.

مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة مكون من 5 مصانع وهي:

مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز بمنطقة مروة السويقات بمرسى علم بمساحة 250 أف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيره بمقاسات من 3 - 5 سم.

4 مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2  مقسمة كـ الآتي:

1 - مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات 3 - 4 مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.

2 - مصنعي طحن خام الكوارتز إلى حبيبات بالغة الدقة من ناتج التكسير الرئيسي طبقا للموصفات المطلوبة لإدخال جزءً منها لإنتاج ألواح الكوارتز.

3 - مصنع إنتاج ألواح الكوارتز.

ويستخدم مجمع مصنع إنتاج الكوارتز الطاقة النظيفة باستثناء الغلايات التي تستخدم الغاز الطبيعي، كما يمتلك المجمع محطة تحلية للمياه خاصة به قدرها 300م3 في اليوم بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه باعتبارها إحدى الثروات الطبيعية بسعة إجمالية 556 م3.، كذلك مناطق إدارية ومعايشة للعاملين في المصنع على أعلى مستوى.

وقد عمل مجمع مصنع إنتاج الكوارتز على توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما أن جميع العاملين في المصنع هم من المدنيين بنسبة 100%، كما تم إرسال بعض العاملين لإيطاليا من أجل التدريب على المعدات والمكن الحديث.

ومجمع مصنع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والأول في العالم من حيث مكون العملية الإنتاجية، وقد تم اتباع جميع الإجراءات البيئية والصحية اللازمة في المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على البيئة.

كما حصل مصنع إنتاج ألواح الكوارتز على شهادات الآيزو رقم 14001/ 2015 في مجال المحافظة على البيئة، كما تم اتباع أحدث النظم العلمية لاختبار ومراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع وبعدها بالاعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشاؤها وتزويجها بأحدث الأجهزة المعملية، وتضم أكفأ المهندسين والكيميائيين المتخصصين في هذا المجال، ما مكن المجمع من الحصول على شهادة iso 9001.

كما تم تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية، ما أهل المجمع الحصول على شهادة آيزو 45001، بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز وإعتمادها من جهات الحماية المدنية.

يتميز الكوارتز المصري بدرجة نقاء تفوق الـ 99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، كما أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بضرورة الاستغلال الأمثل لـ الكوارتز في مصر وتعظيم الاستفادة منه، وذلك بهدف توطين الصناعة في مصر.
https://www.youtube.com/live/mP0u4WeTuWk?feature=share

 

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