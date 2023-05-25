العمل العربي يوجه الشكر للدول التي سددت مساهمتها للعام المالي الحالي

انتهت اللجنة المالية في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من دراسة ومناقشة البنود الواردة في جدول أعمال اللجنة ، وتقدمت بالشكر والتقدير إلي الدول التي سددت مساهمتها لعام 2023 ، وكذلك الدول التي سددت علي حساب المتأخرات .

وأشادت بدور المدير العام لمنظمة العمل العربية لجهوده المبذولة في ترشيد الموارد المالية وتسديد كافة مستحقات العاملين الذين انتهت خدماتهم وتحقيق فائض في صندوق مكافأة نهاية الخدمة .

وثمنت اللجنة جهود المنظمة في زيادة التمويل الذاتي المحقق ، معربة عن أملها في الاستمرار علي هذا النهج، وحثت المنظمة ودول المقر التي تضم المعاهد التابعة للمنظمة بسداد المبالغ المستحقة عليها ، وتوجيه الشكر للمنظمة علي جهودها المبذولة في الالتزام بتوصيات هيئة الرقابة المالية والإدارية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تحسين الإجراءات المالية والإدارية.