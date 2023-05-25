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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل العربي يوجه الشكر للدول التي سددت مساهمتها للعام المالي الحالي

صدى البلد

انتهت اللجنة المالية في الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من دراسة ومناقشة البنود الواردة في جدول أعمال اللجنة ، وتقدمت بالشكر والتقدير إلي الدول التي سددت مساهمتها لعام 2023 ، وكذلك الدول التي سددت علي حساب المتأخرات .

وأشادت بدور المدير العام لمنظمة العمل العربية لجهوده المبذولة في ترشيد الموارد المالية وتسديد كافة مستحقات العاملين الذين انتهت خدماتهم وتحقيق فائض في صندوق مكافأة نهاية الخدمة .

وثمنت اللجنة جهود المنظمة في زيادة التمويل الذاتي المحقق ، معربة عن أملها في الاستمرار علي هذا النهج، وحثت المنظمة ودول المقر التي تضم المعاهد التابعة للمنظمة بسداد المبالغ المستحقة عليها ، وتوجيه الشكر للمنظمة علي جهودها المبذولة في الالتزام بتوصيات هيئة الرقابة المالية والإدارية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تحسين الإجراءات المالية والإدارية.

مؤتمر العمل العربي الرقابة المالية العمل العربية

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