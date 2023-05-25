رئيس البرلمان الأوكراني: الاتحاد الأوروبي والناتو لن يكوّنا هياكل كاملة بدون كييف

قال رئيس البرلمان الأوكراني، روسلان ستيفانتشوك، إن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لن يستطيعا أن يكونا هيكلين كاملين أبدا بدون أوكرانيا.

وقال ستيفانتشوك في كلمة ألقاها أمام البرلمان البولندي: "يجب على الدول الأوروبية والغربية أن تدرك أنه بدون أوكرانيا لن يكون هناك هياكل كاملة للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

وخلال كلمته، شكر رئيس البرلمان الأوكراني نظيرة البولندي على اعتماد قرار دعم دخول أوكرانيا المتسارع إلى حلف الناتو وتقديم ضمانات أمنية لكييف قبل انضمامها إلى الحلف.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، سابقا، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو في المستقبل المنظور، مؤكدا أن معايير الناتو تضم مجموعة من الشروط التي "لا يمكن لأوكرانيا تنفيذها حاليا".