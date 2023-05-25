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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 215 مليار دولار| أوروبا تضع يديها على أموال المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي جمد أكثر من 215 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في سويسرا، عن احتجاز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي المتواجدة في البلاد.

ووفقا لـ وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، أن ‏ما مجموعه 7.4 مليار فرنك سويسري (8.3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي محتجزة في سويسرا.

وكانت قد جمدت الدول الغربية، حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بما يقدر بنحو 300 مليار دولار، كما درست المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام الأصول المجمدة الروسية لاحتياجات أوكرانيا.

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