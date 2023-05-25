ارتكبوا 13 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عناصر تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة نبروه) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب عدد 13 واقعة بنطاق مديريات أمن (الدقهلية ، كفرالشيخ ، الغربية) وأرشدوا عن المسروقات (عدد 13 دراجة نارية).

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات .