خاص| موقف الاتحاد الدولي للمصارعة من إيقاف أحمد بغدودة.. اللائحة تجيب

شهدت الايام الماضية ازمة رياضية بعد هروب أحمد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة بعد تحقيق المركز الثاني في وزن 63 كغم ، في بطولة افريقيا التي اقيمت في تونس ضمن الاستعدادات لخوض دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

بيان الاتحاد المصري للمصارعة

يدرس الاتحاد المصري للمصارعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للاتحاد كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أن الاتحاد المصري للمصارعة تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك .

ويؤكد الاتحاد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

وراسل صدى البلد الاتحاد الدولي للمصارعة حول إمكانية تجنيس اللاعبين لصالح بلدان غير البلد التي نشأ فيها والعقوبات المتوقع فرضها علي اللاعبين حال القيام بذلك

وجاء رد الاتحاد الدولي للمصارعة عبر تساؤلات صدى البلد بنص القانون واللوائح التي يعمل بها كالتالي



من حيث المبدأ ، يمثل أي مصارع يشارك في المسابقات الرسمية في الاتحاد الدولي ، الدولة التي يحمل جنسيتها.



لأسباب مختلفة - مهنية أو رياضية أو عائلية أو سياسية - يهاجر الرياضيون في بلدان أخرى ويحصلون على جنسيتهم فقط بعد بضع سنوات وبشروط صارمة. هذا لا ينبغي أن يمنع المصارعين من ممارسة مهنة رياضية دولية على أعلى مستوى في بلدهم.



وفقًا لذلك ، تقر United World Wrestling ، في ظل شروط معينة منصوص عليها في القواعد الحالية ، أن المصارعين يحصلون على الجنسية الرياضية لبلد التبني دون حمل الجنسية المصدق عليها بجواز سفر رسمي.



يتم تعريف الجنسية الرياضية على أنها الحق الممنوح للمصارع من قبل United World Wrestling لتمثيل دولة لا يحمل جنسيتها بالضرورة.

الحكام من جميع المستويات معنيين أيضًا ويخضعون لقواعد محددة منصوص عليها في المادة 9.



المادة 1 - مبادئ عامة

من أجل المشاركة في مسابقة في تقويم United World Wrestling ، يجب أن يحمل المصارع ترخيص رياضي دولي صادر عن United World Wrestling وصالح للعام الحالي.



تحدد هذه الرخصة الجنسية الرياضية للمصارع وبالتالي الدولة التي يمثلها في المسابقات الدولية.



يتمتع المصارع بإمكانية تغيير جنسيته الرياضية مرة واحدة خلال مسيرته مهما كان عمره وأسلوب المصارعة. في مثل هذه الحالة ، تُمنح الجنسية الرياضية الجديدة بشكل نهائي ولا يجوز للمصارع الذي غيّر جنسيته الرياضية العودة إلى جنسيته الرياضية السابقة.



المادة 2 - نطاق التطبيق

تنطبق القواعد المنصوص عليها في اللوائح الحالية ، والاستثناءات الآمنة والحالات الخاصة المنصوص عليها فيها ، على المصارعين في الفئات العمرية U17 و U20 و U23 وكبار السن والمحاربين القدامى ، على جميع أنواع المسابقات تحت سلطة United World Wrestling (البطولات الدولية) والبطولات القارية والكؤوس وبطولات العالم والكؤوس) ولكافة الأنماط (الأولمبية وغير الأولمبية) تحت مظلة United World Wrestling.



يمكن للرياضيين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا تغيير جنسيتهم الرياضية دون أي قيود أو إجراءات. ستكون الجنسية الأولى التي يتم أخذها في الاعتبار لتطبيق القواعد الحالية هي التي يتم اختيارها عندما يشتري اللاعب ترخيصًا في سن 15 (العام الذي يبلغ فيه 15 عامًا) ، اعتبارًا من هذا العمر ، يُعتبر الرياضي من الفئات العمرية لأقل من 17 عامًا ، وتسري هذه القواعد في حالة تغيير الجنسية الرياضية في وقت لاحق.



بالنسبة للألعاب الأولمبية والألعاب الأخرى التي تطبق الميثاق الأولمبي ، تنطبق قواعد الميثاق الأولمبي فيما يتعلق بالجنسية. تصف المادة 5 أدناه شروط تطبيق القواعد الحالية للمسابقات والألعاب المؤهلة للألعاب.



بالنسبة للمسابقات التي تخضع لسلطة منظمات الأحداث الكبرى (ألعاب Multisport أو غيرها) ، يتم تطبيق قواعد المنظم.

تنطبق القواعد الحالية على جميع أساليب المصارعة التي تدار تحت سلطة United World Wrestling.

لا تنطبق المبادئ الموضحة في هذه القواعد على عمليات النقل الدولية للمصارعين بين الأندية للمنافسة بين الأندية التي يتم منحها ترخيصًا مؤقتًا من قبل United World Wrestling أو المجلس القاري ، دون تغيير الجنسية الرياضية.



المادة 3 - تحديد عدد تغييرات الجنسية الرياضية

من أجل منع أي إساءة ، قد تتلقى دولة ما مصارعًا أجنبيًا واحدًا فقط يتقدم بطلب لتغيير الجنسية الرياضية عن طريق أسلوب المصارعة سنويًا في كل فئة عمرية (U17 ، U20 ، كبير ، مخضرم).



يجب أن تكون الفئة العمرية التي سيتم تسجيل تغيير الجنسية تحتها هي الفئة العمرية للمصارع في السنة التي تلي تقديم طلب تغيير الجنسية.



المادة 4 - اجراءات منح الجنسية الرياضية الجديدة

يجب أن يرسل الاتحاد الوطني الجديد للمصارع الذي يرغب في تغيير جنسيته / جنسيتها الرياضية طلبًا كتابيًا مع الملف الكامل والدفع (المدفوعات) إلى United World Wrestling في الفترة ما بين 1 و 31 ديسمبر.



لن يتم منح أي تغيير في الجنسية الرياضية من قبل United World Wrestling خارج هذه الفترة. إذا ظل الملف غير مكتمل بحلول نهاية ديسمبر ، فسيتم تأجيل طلب تغيير الجنسية ومعالجته في العام التالي خلال نفس الفترة.



على الرغم من الشروط المذكورة أدناه ، فإن الإذن بتغيير الجنسية الرياضية سيكون ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير من العام التالي ، اعتبارًا من ذلك التاريخ ، سيُسمح للرياضي بحضور جميع مسابقات UWW بجنسيته الرياضية الجديدة ، باستثناء الألعاب الأولمبية وتصفيات الألعاب الأولمبية والألعاب الأخرى. بالنسبة لهذه الأحداث ، يرجى الرجوع إلى المادة 5 أدناه.



يجب على اتحاد المتقدمين تقديم المستندات التالية (مع ترجمة رسمية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية):

أ) شهادة رسمية

أ) شهادة رسمية من الاتحاد اليساري (موقعة من رئيسه ، على خطاب مع العنوان الرسمي

وختم) الموافقة على تغيير الجنسية الرياضية لمقدم الطلب

ب) شهادة رسمية من الاتحاد المضيف (موقعة من رئيس الاتحاد برسالة رسمية

رأس وختم) الموافقة على تغيير الجنسية الرياضية لمقدم الطلب ؛

ج) نسخة من جواز السفر الأصلي للمصارع (المطابق للجنسية الرياضية المتنازل عنها

مصارع)؛

د) نسخة من جواز سفر المصارع الجديد أو تصريح الإقامة الرسمي لبلده / بلدها حيث يعيش مقدم الطلب والذي يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الرياضية ؛ لا يتم قبول أي وثيقة أخرى ؛

هـ) نسخة من تصريح العمل الرسمي للبلد الذي يعيش فيه مقدم الطلب ومن أجله



يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الرياضية ؛

و) إثبات الدفع لشركة United World Wrestling لرسوم تغيير الجنسية الرياضية المحددة

إلى 5.000 فرنك سويسري (1000 فرنك سويسري للتغييرات في U17) .



ز) إثبات دفع للاتحاد الأيسر تعويض تدريب قدره 5.000 فرنك سويسري

(1000 فرنك سويسري للتغييرات في أقل من 17 عامًا) .



ح) إذن الوالدين للقصر (أقل من 18 سنة).



عندما يتم منح ترخيص من قبل United World Wrestling لأول مرة إلى مصارع بناءً على تصريح إقامة أو وثيقة سفر للاجئين (الحرفان د و ه أعلاه) ، فسيتم اعتباره بمثابة تغيير في الجنسية والقواعد والمتطلبات الحالية تنطبق باستثناء الحرفين (أ) و (ز) من هذه المادة.



يتم إرسال تفويض United World Wrestling لتغيير الجنسية الرياضية إلى الاتحاد المضيف مع نسخة إلى الاتحاد الأيسر.



المادة 5 - قواعد الجنسية للألعاب الأولمبية والبطولات المؤهلة للألعاب الأخرى

1. بطولات التصفيات الأولمبية والألعاب الأولمبية:

بالنسبة للبطولات المؤهلة والألعاب الأولمبية ، يسري ما يلي:

يجوز للمصارع الذي مثل دولة واحدة في الألعاب الأولمبية أو مؤهل (تصفيات) الألعاب الأولمبية أو الألعاب القارية أو الإقليمية أو في البطولات العالمية أو القارية أو الإقليمية المعترف بها من قبل UWW والذي غير جنسيته أو حصل على جنسية جديدة ، المشاركة في البطولة (البطولات) المؤهلة لـ OG و / أو في الألعاب الأولمبية لتمثيل بلده الجديد شريطة أن تكون ، في وقت الألعاب الأولمبية ، قد مرت ثلاث سنوات على الأقل منذ آخر مرة مثل فيها بلده السابق في إحدى المسابقات المذكورة أعلاه أو في سلسلة تصنيف UWW.



يتم احتساب فترة الثلاث سنوات تنازليًا قبل بدء الألعاب الأولمبية.



لا تؤخذ بطولات UWW الدولية 1 في الاعتبار ، باعتبارها مسابقات المعرض.



يعد جواز السفر ساري المفعول للبلد الجديد إلزاميًا للتأهل إلى بطولة (بطولات) OG المؤهلة و / أو دورة الألعاب الأولمبية.

هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يتطلبها نظام تأهيل الألعاب.



ثانيًا. ألعاب أخرى:

عندما تكون الأحداث المصادق عليها من قبل UWW (على سبيل المثال البطولات القارية) بمثابة تصفيات ، تنطبق نفس القواعد ، ويتم احتساب فترة 3 سنوات تنازليًا قبل بداية الألعاب المعنية.



تنطبق هذه المعايير على جميع التصفيات المؤهلة لجميع الألعاب التي تطبق الميثاق الأولمبي.



المادة 6 - تعويض التدريب

عندما يتم تقديم طلب لتغيير الجنسية الرياضية من قبل الحائز على ميدالية الألعاب الأولمبية أو الحائز على ميدالية عالمية أو قارية ، فقد يطلب الاتحاد الأيسر تعويض التدريب إلى الاتحاد المضيف وفقًا للمقياس أدناه. يجب عليه إبلاغ United World Wrestling إجباريًا عند طلب مثل هذا التعويض.

قد يُطلب هذا التعويض فقط للمصارعين في فئة U20 و U23 وكبار السن في وقت تقديم الطلب.

لتحديد التعويض ، ستؤخذ بعين الاعتبار النتائج التي تم الحصول عليها في الفئة العمرية سنة التقديم إلى United World Wrestling.



سواء تم طلب تعويض تدريب أم لا وفقًا للفقرة 1 من هذه المقالة ، فإن 10٪ من مبلغ التعويض المحسوب وفقًا للمقياس أدناه سيتم إرسال فاتورة تلقائيًا بواسطة United World Wrestling إلى الاتحاد المضيف.

حجم:

- الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية والعالمية

- الحاصل على الميدالية الفضية أو البرونزية في الألعاب الأولمبية والعالمية

- حاصل على الميدالية الذهبية في البطولة القارية

- الميدالية الفضية أو البرونزية في البطولة القارية

فرنك سويسري

300 ألف. -

فرنك سويسري

200 ألف. -

فرنك سويسري

100 ألف. -

فرنك سويسري

50 ألف. -

1 تُفهم البطولات الدولية على أنها جميع المسابقات المسجلة في تقويم UWW باستثناء بطولات العالم والبطولات القارية والبطولات التأهيلية للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية والألعاب الإقليمية والقارية وسلسلة الترتيب.

المصارعة العالمية المتحدة

القواعد الدولية لتغيير الجنسية

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الميدالية التي يتم الحصول عليها في بطولة قارية ليس لها نفس القيمة من قارة إلى أخرى إذا أخذ المرء في الاعتبار عدد المشاركين في كل فئة. وفقًا لذلك ، يجب تعديل المقياس أعلاه وفقًا لمعدل المشاركة في الفئة أ

د اعتبار البطولة القارية التي تضم أكبر عدد من المشاركين في السنة والفئة المذكورة مرجعًا 2.

المادة 7 - الجنسية المزدوجة

يجوز لأي مصارع يحمل جنسية مزدوجة الحصول على الرخصة الدولية لجنسية رياضية واحدة فقط.

إذا كان يرغب في التغيير من جنسية أخرى أو جنسية أخرى ، فإن القواعد والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد تنطبق بنفس الطريقة التي تنطبق على أي تغيير في الجنسية الرياضية.

المادة 8 - انتهاء العقد مع الاتحاد السابق

يعتبر أي عقد ملزم بين المصارع واتحاده الأصلي منتهياً بتوقيع رئيسه على الشهادة الرسمية للاتحاد على النحو المنصوص عليه في المادة 4 ، الخطاب أ أعلاه.

في حالة معارضة اتحاد المنشأ لأي سبب من الأسباب لتغيير المصارع أو الحكم للجنسية الرياضية (يتم تأكيده كتابيًا) ، فسيظل التغيير ساريًا إذا ، أو حتى بعد فترة أربعة وعشرين (24) شهرًا منذ ذلك الحين انقضاء آخر مشاركة في أي مسابقة دولية (بما في ذلك البطولات الدولية). في مثل هذه الحالة ، سيتم التحقق من صحة ترخيص الجنسية الرياضية الجديدة بعد فترة انتظار مدتها 6 أشهر بعد تقديم الطلب. تستحق رسوم التعويض والرسوم الإدارية لـ UWW. لكي يكون هذا التغيير ساريًا ، يجب ألا يخضع الاتحاد الأصلي لأي نوع من إجراءات التعليق أو في حالة تمنعه من إدارة / إدارة شؤونه بشكل منتظم.

المادة 9 - تغيير جنسية الحكام

بالنسبة للمصارعين ، يجب تقديم طلبات تغيير الجنسية للحكام (جميع المستويات) من قبل الاتحادات الوطنية. يجوز للحكام تغيير الجنسية مرة واحدة فقط. على عكس ما هو مطبق على المصارعين ، يمكن تقديمهم إلى United World Wrestling في أي وقت خلال العام ، ولكن قبل 45 يومًا على الأقل من المنافسة المخطط لها. يجب أن يكون التغيير ساري المفعول على الفور.

تنطبق القواعد التالية على الحكام:

1) خطاب رسمي من الاتحاد المضيف (موقع من رئيسه ، على خطاب مع العنوان الرسمي و

الختم) التقدم بطلب لتغيير جنسية الحكم ؛

2) تصديق رسمي من الاتحاد اليساري (موقع من رئيسه برسالة رسمية

رأس وختم) حيث يوافق على تغيير جنسية مقدم الطلب ؛

3) نسخة إلزامية من جواز سفر الحكم للدولة الجديدة وإثبات الإقامة في

بلد جديد؛

4) إثبات دفع رسوم إدارية قدرها 1500 فرنك سويسري إلى United World Wrestling ؛

5) إثبات دفع رسوم تضامن للاتحاد السابق لتكاليف التعليم البالغة 2500 سويسري

فرنك

بالنسبة للحكام الذين لديهم جواز سفر مزدوج ، تنطبق القواعد المذكورة أعلاه إذا تم الحصول على ترخيص للبلد الآخر.

مثال:

تغيير جنسية حامل ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا 2022 في FS (74 كجم): عدد 74 كجم مصارعو FS في البطولة الأوروبية: 40

عدد المصارعين في البطولة الأفريقية 74 كجم: 10 تعويضات = 100.000 / 4 = 25.000





في حالة وجود نزاع بين المصارع المتقدم واتحاد وطني بشأن تغيير الجنسية الرياضية أو بين اتحادين بشأن تغيير الجنسية الرياضية أو دفع التعويض المنصوص عليه في المادة 6 هنا أعلاه ، يتعين على الأمين العام لـ United World Wrestling تسوية ينازع. يمكنه أيضًا إحالة القضية إلى الغرفة التأديبية في يونايتد وورلد ريسلنغ.



قد تكون أي إجراءات لتسوية المنازعات بشأن تغيير الجنسية الرياضية مصحوبة بأثر إيقافي ضد المصارع المتقدم.

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المادة 11 - واجبات المعلومات بين الاتحادات قبل تغيير الجنسية الرياضية

يجب على الاتحاد الوطني الذي يخطط لتوظيف مصارع أن يبلغ خطياً اتحاده الحالي بمصلحته قبل بدء المفاوضات مع هذا المصارع.

أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع المصارع ، شفهيًا أو كتابيًا ، ينتهك الالتزام المذكور أعلاه سيؤدي إلى عواقب تأديبية.

ستقرر اللجنة التأديبية للمصارعة العالمية المتحدة بشأن العقوبات اللازمة بناءً على هذه القواعد ، والإجراءات التأديبية للمصارعة العالمية الموحدة وقواعد تسوية المنازعات بالإضافة إلى طبيعة القضية التي تم النظر فيها.

يجوز أن يخضع قرار الأمين العام أو غرفة التأديب (المادة 9) للشكوى وفقًا لإجراءات الشكوى الموضحة في لائحة الإجراءات التأديبية وفض المنازعات.



المادة 13 - حق الاستئناف

يجوز للاتحادات الوطنية والمصارعين المعنيين مباشرة بقرار الأمين العام أو غرفة التأديب الاستئناف. يجوز تأييد القرار المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله.



المادة 14 - آخر موعد للاستئناف

آخر موعد للاستئناف هو 21 يومًا ، يبدأ من اليوم الذي تم فيه إخطار الأطراف بالقرار المستأنف من قبل سكرتارية United World Wrestling.



المادة 15 - سحب وإلغاء تغيير الجنسية الرياضية

بمجرد منح الإذن بتغيير الجنسية الرياضية من قبل United World Wrestling ، لا يجوز منح الإلغاء لأي سبب (حالة المنشطات ، المرض ، الإصابة ، تغيير الأسلوب أو الفئة العمرية ، إلخ) من قبل United World Wrestling ، ومع ذلك ، يجوز النطق بالإلغاء في حالات الخداع في شروط منح الجنسية الرياضية.



المادة 16 - الخلافات الأخرى

جميع المواقف غير المنصوص عليها في القواعد الحالية يمكن تسويتها بشكل نهائي من قبل اللجنة التنفيذية لـ United World Wrestling.

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