والد لاعب المصارعة أحمد بغدودة: شكرًا للرئيس..ونفسي ابني يبقى في حضني|فيديو

أعرب فؤاد بغدودة، والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، عن سعادته بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام به ودعمه.

وقال “ فؤاد بغدودة” خلال مداخلة هاتفية برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، :"نفسي ابني يبقى في حضني، وافتخر بيه، ويكون فخر لمصر.. فرحة كبيرة بعد توجيهات الرئيس.. وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تدخله لإنقاذ ابني، والحمدالله كثيرا، فالرئيس تدخل فى الوقت المناسب، وشكرًا له على المجهود الكبير".

وتابع والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة :"بقول لابني هي بلدنا الي اتربينا وعشنا فيها ونموت فيها، وشكرًا للرئيس، ولم أتواصل بابني حتى اليوم، والبعض أبلغني أنه في فرنسا، وابني لم يتواصل معي إطلاقًا منذ اليوم.. واللي يعرف حاجة عن ابني يتواصل معايا".