محيي الدين: محركات العمل المناخي تتضمن حشد التمويل وتفعيل حلول خفض الانبعاثات

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن حملة السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري تعزز العمل المناخي كما أن التكامل بينها وبين حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي يساهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن الآفاق العالمية لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري مع التصدي لظاهرة الغسل الأخضر، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض Innovation Zero المقام بلندن، وذلك بمشاركة الدكتور ليام فوكس، عضو البرلمان البريطاني، وجراهام ستيوارت، وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري.

وأوضح محيي الدين أن حملة السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات لتضم ١١ ألف عضو في نحو ١٣٠ دولة، كما قادت الحملة عملية التحول نحو خفض الانبعاثات على مستوى العديد من المؤسسات والشركات والمدن والأقاليم، ووضعت معايير وضوابط حاكمة لعملية التحول العادل نحو خفض الانبعاثات الضارة إلى الصفر.

وأضاف أن حملة السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري وضعت قواعد للتنفيذ تضمن الخفض العادل للانبعاثات، موضحًا في هذا الصدد أن برامج عمل فريق رواد المناخ وشراكة مراكش للعام الحالي تركز على اضطلاع الأطراف الفاعلة بمسئولياتها في العمل المناخي من خلال تنفيذ توصيات تقرير الخبراء رفيعي المستوى الصادر عن مجموعة الخبراء المستقلة بشأن النزاهة المشكلة بتوجيه من الأمين العام أنطونيو جوتيريش لتطوير معايير حوكمة الممارسات البيئية للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر.

وشدد محيي الدين أن محركات العمل المناخي تتضمن حشد التمويل وتفعيل الحلول التكنولوجية وتغيير السلوك، وهي محركات يعمل رواد المناخ مع مختلف الأطراف الفاعلة على حشدها لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وأكد محيي الدين على أهمية تشجيع مختلف الأطراف على التقدم والاستمرار في العمل الإيجابي المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي فضلًا عن تنفيذ تعهداتهم بخفض الانبعاثات.

وأضاف أن فريق رواد المناخ يعمل كذلك على تعزيز دور المرأة والشباب والسكان المحليين في قيادة الحوار بشأن العمل المناخي وإيجاد الحلول لأزمة المناخ، كما يعمل الفريق على حشد التمويل من مصادره المختلفة المحلية والخارجية والعامة والخاصة لسد فجوة تمويل العمل المناخي.

وفي هذا السياق، أكد محيي الدين أنه يتم التركيز على حشد التمويل من أجل تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف، وكذلك تنفيذ ما تم التوصل إليه من مشروعات في مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لمشروعات المناخ، كما يتم التشجيع على إنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، وكذا تفعيل أدوات خفض الديون ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.