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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 6 عمال قتلوا شابا وأصابوا شقيقه في بولاق الدكرور

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص عمدا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم في بولاق الدكرور، لجلسة 17 يونيو؛ لشهادة الطبيب الشرعي.

كانت أحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق  المتهمين "إسماعيل.ع.م" 29 سنة عامل جبس، "بيتر.ن.ح"33سنة،"أحمد.ا.ع" 31 سنة،" أحمد. م. ر"36 سنة،" محمد. س. ا" 25 سنة،" عبدالحميد.ط.م"25 سنة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4470 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة للمحاكمة الجنائية.

 

وجاء بأمر الإحالة استعرض المتهمين القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر  المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة، كذلك " تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و الحاق الأذى المادي والمعنوي بهم و كان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة.

وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بينوا النية و عقدوا العزم علي أزهاق الروح، علي اثر  الخلاف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول ، وما ان ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض " خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه، وما أن ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.

وقال أحد الشهود علي الواقعة في التحريات، أنه وعلي اثر  خلافات سابقة بين المجني عليه الثاني والمتهم الأول، حتي حضر الأخير ومرافقوه من المتهمين جميعا الي حيث علموا بمكان تواجد المجني عليه الثاني، و ما ان تقابلوا و إياه فأشهروا أسلحتهم البيضاء "خنجر ، مطواة ، كذلك " تجاهه راغبين في التعدي عليه، الا انه لاذ بالفرار وترك شقيقه المجني عليه الأول لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأشهر عليه المتهم الأول بسلاح أبيض " خنجر " فأحدث إصابته والتي أودت بحياته.

محكمة جنايات جنوب الجيزة بولاق الدكرور قتل شخص إصابة شقيقه محاكمة 6 متهمين

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