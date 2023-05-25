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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يوجه رسالة للاتحاد الأفريقي في الذكرى 60 على تأسيسه

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان

وجه رئيس وزراء اليابان كيشيدا فوميو، رسالة للدول الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا لهذا العام، أعرب فيها عن خالص تهانيه القلبية بمناسبة الذكرى 60 على تأسيس منظمة الوحدة الافريقية

وقال رئيس الوزراء الياباني في رسالته: أود أن أتقدم بخالص تهانينا القلبية، نيابةً عن حكومة وشعب اليابان، بمناسبة الذكرى الـ 60 على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تُعد سلفًا للاتحاد الإفريقي.

وتابع: كما أود أن أعرب أيضًا عن احترامي وتقديري تجاه الجهود التي تبذلها الدول الإفريقية بالتنسيق فيما بينها تحت قيادة الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق أجندة 2063.

وأضاف: بينما يمر المجتمع الدولي بنقطة تحول تاريخية، فإنني عازم على دعم النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون،  ومن هذا المنطلق، قمت مؤخرًا بزيارة مصر وغانا وكينيا وموزامبيق، وتبادلت وجهات النظر بصراحة مع قادة هذه الدول. كما قمت بدعوة فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إلى قمة مجموعة السبع هيروشيما G7، وتبادلت معه وجهات النظر.  

وأشار إلى أنه يوافق أيضًا هذا العام الذكرى الـ 30 على تأسيس مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، منوها بأن اليابان ستواصل تعاونها مع إفريقيا باعتبارها "شريكًا ينمو جنبًا إلى جنب معها" من أجل تحقيق عالم مرن ومستدام.

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