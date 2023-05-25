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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

130 جنيها فرقا بين سعر الذهب بالسوق المحلي والعالمي

صدى البلد

 

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، مدعومًا بترقب الأسواق لنتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي، وكذلك بيانات الناتج المحلي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، في حين كشف محضر الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس، عن حالة من عدم اليقين بين أعضاء المجلس بشأن مصير أسعار الفائدة. 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2330 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1961 دولارًا.

أضاف، إمبابي، أن حركة البيع والشراء بالسوق المحلي طبيعية، والسبائك والجنيهات متوفرة، والسوق عاد لسياسة التسليم الفوري، لكن مازالت الأسواق بعيدة عن السعر العادل، وسعر الذهب بالسوق المحلي أعلى من الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 130 جنيهًا.

لفت، إلى أن الأسعار بدأت موجة التراجع مع إعلان قرار الحكومة استثناء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، والقرار كان حجة للهبوط، لأن موجة التراجع بدأت قبل تنفيذ وسريان القرار، كما كان عامل العرض والطلب حجة لرفع الأسعار.

تابع، أن السوق مازال مستمر في سيناريو خفض الأسعار للشراء وتعويض ما تم بيعه للمواطنين، ثم رفعها مرة أخرى للبيع في مستويات مرتفعة، لتعظيم الأرباح. 

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1554 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18640 جنيهًا.

أضاف، أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2420 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 15 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1975 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1960 دولارًا.
 

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