بيرسي تاو : سعيد جدا لوجودي في الأهلي

شارك أحمد حسن، تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي : في الوقت الحالي أنا سعيد جدا بسبب تواجدي داخل النادي الأهلي، هو الفريق الأعرق على مستوى القارة السمراء ويظهر دائما في المناسبات العالمية مثل كأس العالم للأندية".

أكد الإعلامي الرياضي أحمد حسن أن بيرسى تاو جناح النادى الأهلى تواجد على رأس القائمة التى أعلنها هوجو بروس، المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، حيث يواجه منتخب المغرب، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكتب كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "بيرسي تاو ضمن قائمة جنوب إفريقيا الأولية لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 🇿🇦".

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر منافسه إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.