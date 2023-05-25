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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

شرب الماء
شرب الماء

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

تعد الكبدة من أكثر الأكلات التى يحبها الجميع خاصة أنها سريعة التحضير وغنية بالفوائد الصحية خاصة انها تحتوى على نسبة عالية من الحديد والبروتين، ولكن فى بعض الأحيان نقع نشتري الكبدة الفاسدة دون أن ندري مما جعلها سببا فى إصابتنا بالأمراض .

قبل حفل الزفاف.. معلومات عن الأميرة رجوة خطيبة ولي العهد الأردني

 تفصلنا أيام قليلة عن أكبر حفل زفاف ملكي يشهده منذ سنوات طويلة وهو عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف ونعرض لكم أهم المعلومات عنها

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

يقام الاحتفال باليوم الوطني للأطفال المفقودين سنويًا في 25 مايو ولك لإحياء ذكرى الأطفال المفقودين وزيادة الوعي حول النجاة من عمليات اختطاف الأطفال في جميع أنحاء البلاد 


احترس.. شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت
 

لا يمكن الاستغناء عن المياه فهى تشكل 60% من كتلة  الجسم ، وشرب المياه ضروري ليؤدي الجسم وظائفه، لكن الشرب الزائد والإفراط في شرب الماء ليس صحيًا لجسمك لأنه يضعف قدرة الكلى ويسبب ما يسمى “متلازمة تسمم الماء” وإليك أهم المعلومات عنها، وفقا لموقع "Health digest".
 

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