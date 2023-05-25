تحت القلب.. رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يكشف عن إصابته الخطيرة في دونباس

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، إنه أثناء مشاركته في الصراع في دونباس، أصيب بجروح خطيرة عندما زُعم أن شظية لغم أصابته تحت قلبه مباشرة، وبعد ذلك سار لمسافة خمسة كيلومترات أخرى.

وحسب وكالة “UNIAN” الأوكرانية، قال بودانوف: “لا يمكن إخراج الشظية من الجسم، إنه أمر خطير. تم ثقب ظهري ورقبتي. مررت بخط الجبهة بمفردي ، على مسافة خمسة كيلومترات من الأدرينالين، ثم سقطت منهكة. كان الجرح شديدًا، لكن من حيث المبدأ يمكنك أن تعيش”.

ولم يحدد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، بالضبط متى أصيب بهذا الجرح.

ومع ذلك ، يُزعم أن رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أصيب ثلاث مرات إجمالاً أثناء مشاركته في النزاع في دونباس.