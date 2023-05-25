صافي الراتب 3100 جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وعليه تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن وظ خالية.

فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر .

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة عن طريق اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تعمل فى مجال اللأغذية مصر والتي أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف.



وأتاحت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل فرص العمل عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث يعقد اليوم التوظيفي فر مبني F2 الإداري أعلى بنك الإسكندرية بجوار سيتي ستارز مول الدور السادس مدينة نصر أول مكرم عبيد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة وشروطها

- الحجارة إلي باريستا ويتم اتاحة الوظيفة للخريجين فقط

- الحاجة إلي عضو فريق عمل متاحة للطلبة والخريجين

- الحاجة إلى فنيين تكييف وتبريد يشترط خبرة بمجال المطاعم وصيانة ثلاجات العرض ووحدات التبريد.

- تتواجد فرص عمل الشباب والرياضة فى مدينة نصر - التجمع - الرحاب - المعادي - أكتوبر - مدينتي

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة:-



- يشترط مؤهل لا يقل عن متوسط

- كما أن الحد الأقصى للسن لوظيفة باريستا وعضو فريق 28 سنة.

- والحد الأقصى للسن لوظيفة فنيين تكييف وتبريد 35 سنة.

- يشترط موقف واضح للجيش

رواتب فرص عمل الشباب والرياضة

- يحصل العامل باريستا راتب 3100 صافي من 500 الى 800 تبس وبونص + 400 بدل انتقال (التجمع - أكتوبر)

- فيما يكون راتب عضو فريق «طالب» 2400 صافي + من 200 بونص + 1000 بدل انتقال (التجمع - الرحاب)

- أما راتب فنيين تكييف وتبريد حسب الخبرة في المقابلة.

- تبلغ عدد ساعات العمل 9 ساعة و يوم إجازة أسبوعيا.

- يحصل الملتحق بالوظائف علي تأمين طبي خاص