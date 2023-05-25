هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

أعلن الفنان تامر حسني، انضمام الفنانة الكبيرة هالة فاخر لفريق عمل فيلم تاج، وهو الفيلم الذي يخوض به موسم الصيف القادم.

ونشر تامر حسني صورا تجمعه بـ هالة فاخر من كواليس التصوير، معلقا عليها “نورتي الفيلم يا استاذه يا عظيمه ، اجمل هاله فاخر و دورك عسل زيك كالعاده ،، كل الشرف انك منوره فيلمك ( تاج)”.

وأضاف تامر حسني “انتظروا خلال ساعات ان شاء الله حاجه بإذن الله هتعجبكم”.

تامر حسني وهالة فاخر

تامر حسني وهالة فاخر

انضمام دينا الشربيني لفيلم تاج

وكشف الفنان تامر حسني عن أول صور من كواليس فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وظهر خلال الصور حالة من السعادة و الحب بين النجمين، و بصحبة المخرجة سارة توفيق.

ونشر تامر حسني عددا من الصور عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا، معلقا عليها: "النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك ( تاج ) و يارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيره اللي كسرتي بيها الدنيا ،ربنا يكرمك و يكرمنا معاكي".

تفاصيل فيلم تاج

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.