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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم عددا من الأنشطة لأبناء سيناء

صدى البلد

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى عددا من الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية لأبناء سيناء من المراحل التعليمية المختلفة والأيتام وذوى الهمم، بحضور محافظا شمال سيناء والإسماعيلية وعدد من الشخصيات العامة وذلك فى إطار التواصل المستمر والمشاركة المجتمعية للقوات المسلحة مع المواطنين من أهالى سيناء.

 

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وألقى اللواء أح نبيل حسب الله قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء وتوفير حياة كريمة لأبناء تلك البقعة الغالية 
من أرض الوطن.

 

وتضمنت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية عن الدور البطولى لأهالى سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر1973 وعمليات مكافحة الإرهاب ومحاضرة دينية بعنوان " أيتام صنعوا التاريخ" 
وتنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وعروض للموسيقات العسكرية.

 

وأختتمت الفعاليات بتكريم عدد من الأمهات المثاليات وأمهات الأيتام وعدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى ممن لهم دور بارز في العمل المجتمعى بشبه جزيرة سيناء.

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قيادة قوات شرق القناة قوات شرق القناة قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب المجتمع المدني سيناء

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