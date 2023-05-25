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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعين سفيرا جديدا لدى سوريا

سوريا والجزائر -
سوريا والجزائر - علم

وافقت الحكومة السورية على اعتماد كمال بوشامة سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية وذلك بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية  اليوم الخميس.

 

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير الجزائري بدمشق لحسن تهامي بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده في دمشق، قد أكد أن سوريا والجزائر تجمعهما علاقات ووشائج أخوية متجذرة عبر التاريخ، مثمناً عالياً وقوف الجزائر قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب سورية طيلة سنوات الحرب الإرهابية التي شنت عليها.

 

ولفت صباغ خلال اللقاء إلى أن الجزائر البلد المحب والشقيق لسورية سيبقى دائماً في قلوب وضمائر السوريين، لأنه اتخذ موقفاً مبدئياً وحاسماً بمساندة سوريا ودعمها رغم كل الضغوط التي مورست عليه، معرباً عن تمنياته للسفير تهامي بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة مثلما نجح في أداء مهامه سفيراً لبلاده في سورية.

 

من جهته السفير تهامي أكد أن سوريا تمثل الوطن الثاني بالنسبة للشعب الجزائري، وأن استمرار بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا أمر طبيعي، لأنه وقوف إلى جانب الحق والعدالة، مبيناً أن سورية هي منبع العروبة وبلد الحضارة والعراقة والأخوة والتاريخ.

 

كما أعرب السفير تهامي عن ثقته بأن تعافي سوريا واستتباب حالة الأمن والازدهار والخير فيها سينعكس إيجاباً على جميع دول وشعوب المنطقة.

 

حضر اللقاء أعضاء مكتب المجلس وأعضاء مكتب لجنة الأخوة السورية الجزائرية بالمجلس.

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