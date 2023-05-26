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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تقديرًا للتميز خلال مسيرته..

هشام عطوة يكرّم مدير عام ثقافة القرية

تكريم حمدي سعيد
تكريم حمدي سعيد

كرّم المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حمدي سعيد، مدير عام ثقافة القرية، بمنحه درع الهيئة وشهادة تقدير، تقديرًا لتميز أدائه خلال مسيرته المهنية بالهيئة، وجاء ذلك بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتولي "سعيد" رئاسة الإدارة المركزية لإعلام وسط وشمال الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات. 

 

أكد هشام عطوة على اعتزاز الهيئة بأبنائها وقياداتها، ودعمهم للترقي والصعود الإداري بالجهاز الإداري للدولة، داخل الهيئة وخارجها. مشيرًا إلى أن هذه الترقية بمثابة رسالة لكل مجتهد ومخلص، مهنئًا المُكرم، ومشيدًا بعطائه المخلص خلال عمله بالهيئة، متمنيًا له التوفيق، وأن يمتد التعاون المشترك في تقديم خدمة ثقافية وتوعوية ترتقي بوعي الإنسان المصري.

 

من جانبها قدمت التهنئة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث،  وأشارت إلى ما قدمه المُكرم من برامج مميزة خلال مسيرته مديرًا عامًا لثقافة القرية، وكونه أحد أفراد أسرة الإدارة الذين يعملون بتفان وإنكار للذات وفكر إبداعي؛ مستفيدًا من إبداعاته ودراساته في تطوير عمل إدارة ثقافة القرية، التي شهدت تطورًا كبيرًا تحت قيادته. 

 

وقدم الفنان الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة التهنئة إلى حمدي سعيد، متمنيًا له التوفيق، وأن يكون حلقة وصل بين الهيئتين، وأن هيئة قصور الثقافة ستكون داعمة له حريصة على نجاحه واستمرار تميزه وعطائه. 

 

الحضور 

 

حضر التكريم كل من: أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، والدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة، والدكتورة شيماء الصعيدي مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، وعددًا من العاملين بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث. 

 

مسيرة وتكريم 

 

الجدير بالذكر أن حمدي سعيد سبق له العمل من قبل مديرًا عامًا للإدارة العامة لتنفيذ البرامج بإدارة التدريب، ومديرًا للمركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، ومديرًا للمكتب الفني لفرع ثقافة أسيوط، كما انتدب للعمل بمكتب إعلام محافظ أسيوط، وحصل على دبلومتي التنمية الثقافية ودراسات الإبداع وتطبيقاته من جامعة القاهرة. 

 

كما حصل على عدد من الجوائز من وزارات الثقافة والشباب والرياضة والبحث العلمي، في الرواية والقصة والبحث. وتم تكريمه عن أدباء محافظة أسيوط، بمؤتمر أدباء مصر عام 2014. وتكريمه كمدير عام مثالي، بالهيئة عام 2014. كما نشرت له العديد من الأعمال الإبداعية والمقالات بعدد من المجلات المصرية والعربية.

حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية هشام عطوة درع الهيئة الهيئة العامة للاستعلامات أدباء محافظة أسيوط

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