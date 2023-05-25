Gates Developments تشارك فى معرض عقارات النيل بالرياض بمشروعاتها المختلفة

« GATES PRIVÉ و Space commercial complex أحدث مشروعات جيتس لراغبى الاستثمار العقارى في السعودية

حسن نصر: طرح مشروعات “ GATES PRIVÉ و “Space commercial complex في معرض الرياض فرصة إستثمارية كبيرة للأخوة السعوديين والمصريين المقيمين



أفاد حسن نصر الرئيس التنفيذي لـشركة Gates Developments الشركة الرائدة في التطوير العقارى فى مصر والشرق الأوسط أن المشاركة بمعرض عقارات النيل المقام بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 26 مايو حتي 28 مايو، وذلك عقب النجاح الغير مسبوق الذى حققته الشركة داخل مصر في تطوير عدد كبير من المشروعات المختلفة التي حازت علي ثقة العملاء في مصر والخارج وتأتى هذه المشاركة في إطار خطة Gates Developments واستراتيجياتها الرائدة فى دراسة السوق العقارى وتلبية احتياجات العملاء عبر تقديم منتج عقارى متميز لتحقيق الرفاهية لعملاء الشركة في كافة مشروعاتها، وهو ما جعل Gates Developments واحدة من اكبر المطورين العقاريين في مصر والأكثر انتشارا في السنوات الأخيرة بمشروعاتها المتميزة، الأمر الذى جعل المسئولين في الشركة يدعمون بقوة التفكير خارج الصندوق عبر فتح أسواق عربية جديدة، خاصة وأن مشروعات Gates Developments تعد الأفضل فى جذب المستثمرين العرب وكذلك المصريين المقيمين فى الخارج .



تسعى Gates Developments من مشاركتها بمعرض عقارات النيل بالرياض الوصول لشريحة جديدة من العملاء خارج مصر بتقديم منتج متميز جودة عالمية في التصميمات والأسعار التى لا مثيل لها بجانب ثقة العملاء الغير محدودة، خاصة وأن الشركة لديها شراكة استراتيجية مع عدد من الشركات والمكاتب الاستشارية الكبرى التى تجعلها قادرة على تحقيق الإنجازات والالتزام بوعود الشركة في تنفيذ ما طرحته وفق جدول زمنى محدد، وتشارك الشركة في المعرض بعدد من الوحدات بمشروعات « GATES PRIVÉ » وSpace commercial complex و Catalan mall والتي تقوم Gates Developments بتطويرهم ضمن مشروعاتها المختلفة.

في سياق ذلك أكد حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments على أهمية المشاركة بالمعرض وحرص الشركة على فتح اسواق جديدة لها قائلًا: منذ البداية ونحن ننتهج خطة مدروسة قائمة على رؤية متعمقة للسوق العقارى ومتطلباته استطعنا من خلالها أن تحتل Gates Developments مكانة مرموقة بين الشركات العقارية كواحدة من أهم الشركات العقارية التى تسعى لتطوير منتج عقاري متميز قادر علي المنافسة القوية التي يشهدها السوق على الصعيد المحلى والدولى، فنحن حريصين على تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة وليس فقط وحدات عقارية، وعلى مدار السنوات السابقة تمكنا من تطوير عدد من المشروعات تنتشر فى المناطق الاستثمارية الهامة فى مصر تقدم لقاطنيها وزوارها نموذج حياة فريد من نوعه تتكامل به كافة عناصر الرفاهية والاستقرار والأمان من خلال خطة ودراسة واعية لمواقع مشروعاتنا وتصميمات متنوعة تجمع ما بين الرفاهية والخدمات الراقية بالتعاون مع كبريات الكيانات المتخصصة في هذا المجال، وهذا ما جعلنا واحدة من أهم الشركات العقارية الجديدة التى ساهمت بشكل واضح في رسم صورة متميزة للمنتج العقارى المصرى ووضعه علي الخريطة العالمية للعقار من خلال ما نقدمه من مشاريع متميزة تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية فى مختلف أرجاء مصر، وكذلك المساهمة بقوة في توجهات الدولة الحالية واهتمامها الكبير بقضية تصدير العقار، ونتوقع أن يشهد المعرض إقبال كبير خاصة وأن الرياض من المناطق الواعدة، والتى تتمتع بوجود عملاء من ذوي الدخول المرتفعة، مما يعد ميزة للترويج للعقارات المصرية بالخارج.



هذا وأوضح حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments أن: "المشاركة في المعرض جاءت بعد دراسة مستفيضة للسوق السعودى والذي أظهر قابلية كبيرة ورغبة لدي أشقائنا السعوديين والمصريين المقيمين والعاملين بالمملكة فى اقتناء المنتج العقارى المصرى والذى يتمتع بمميزات كبيرة فى الوقت الحالى من مواقع متميزة وأسعار منخفضة مقارنة بغيره من المنتجات العقارية بالمنطقة هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من مميزات كبيرة من حيث المناخ والموقع والتيسيرات التى توفرها الدولة لجذب العميل الأجنبى لشراء العقار المصرى والاستثمار به.

واضاف: " نشارك فى المعرض بعدد من المشروعات والتى تتميز بموقع فريد من نوعه وتنوع كبير في الوحدات والخدمات التي تضمن لكافة المقيمين به فرصة حقيقة للحصول على منتج عقارى بمواصفات عالية الجودة تمثل استثمار جيد له وتضمن له تحقيق أعلى عائدات استثمارية بالمستقبل، منها مشروع « GATES PRIVÉ » الذى تشارك به Gates Developments بالرياض هو نموذج متميز للمشروعات العصرية التى توفر اسلوب حياة غاية في التميز والروعة، يقام المشروع على مساحة 17 فدان في منطقة متميزة أمام المدرسة البريطانية عند مدخل زايد 4 مشروع GATES PRIVÉ من المشروعات متعددة الاستخدامات سكنية وتجارية وفكرة المشروع مبنى على المساحات الخضراء الواسعة وتصميم المباني المعمارى مبنى على فكرة الخصوصية والرفاهية، ويوجد به محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات متعددة الجنسيات، ونادى اجتماعى وممشى رياضى ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالى75 % من مساحة المشروع حيث أن المساحة البنائية فيه حوالى 15%. وهو الأمر الذى ظهر جليا في الانتهاء من حجز المرحلتين الأولى والثانية في أقل من أسبوعين، تصل عدد وحدات المشروع 97 وحدة سكينة عبارة عن فيلات وتاون هاوس وتوينز تبدأ مساحات الفيلات من 252 م وحتى 309 والتاون هاوس تبدأ من مساحات 188 م، ويضم المشروع مول تجارى على مساحة 12 ألف متر. مصممه بطريقة مذهلة وفقًا لأعلى معايير التصميمات المعاصرة.

كما تشارك الشركة بمشروع Space commercial complex غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية في 6 أكتوبر ويعد واحداً من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية الموجودة فى الشيخ زايد حيث يجمع ما بين الفخامة والرقى بما يتناسب مع اسلوب الحياة العصرية، يقام المشروع بموقع استراتيجى هام للغاية بمنطقة من المناطق الحيوية الهامة بغرب القاهرة والتى تتوافر بها مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية المتميزة، حيث يقع المشروع مباشرة على محور 26 يوليو مما يتيح الوصول إليه بسهولة تامة من مختلف الاتجاهات والمشروع فرصة حقيقية للاستثمار كما تم التعاقد والاتفاق مع خمسة براندات عالمية معروفة للجميع قبل اطلاقة واستغلال العلامات التجارية وأيضا الشراكة مع بعضهم وهي استراتيجية جديدة للشركة تهدف إلي تسكين العملاء قبل البناء حيث يتم عمل التصميمات بناء علي رغباتهم وتحديد المساحات بناء علي احتياجاتهم.



كما تشارك الشركة بمشروع “AUDAZ" ويقع بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقام على مساحة 4 فدان بنسبة بنائية 16.800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 85% من الأعمال الإنشائية، ويتكون المشروع من 2 مبنى A & B بإجمالي عدد 750 وحدة تتنوع الوحدات ما بين "إدارى، تجارى، طبى" بمساحات متنوعة تبدأ من "46 م – 110 م" والتجارى يبدأ من "19 م – 85 م.



ومشروع “CATALAN" يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجارى وتبلغ عدد الوحدات السكنية به 850 وحدة وتتنوع ما بين فيلات بمساحة تبدأ من 480 متر إلى 650 متر، والشقق 164 متر، والدوبلكس 382 متر ويضم المشروع " Catalan mall " التجاري، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 65% من الأعمال الإنشائية.



ومشروع "VENIA" ويقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجارى، وتم الانتهاء من تنفيذ 50% من الأعمال الإنشائية، وتتنوع مساحات الوحدات، فتبدأ مساحة الفيلات من 500 متر وتصل إلى 1000 متر، أما الشقق تبدأ من 136 متر وتصل إلى 222 متر.



ومشروع "WESTGATE" ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 فدان وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية، وتبدأ المساحات به من 85 متر مربع وتصل إلى 300 متر مربع.



ومشروع “PLAZA ESPANA" ويقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 4 فدان، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، وتسليمه وتشغيله ويتميز يتنوع مساحاته التي تبدأ من 40 متر إلى 100 متر.

