صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة ، الصلاة على النبي يوم الجمعة هي من أفضل الأعمال وورد فيها الكثير من الأحاديث النبوية، إذ قال صلى الله عليه وسلم «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات ، وأفضل الذكر يوم الجمعة هو الصلاة على سيدنا النبي، وقالت دار الإفتاء، إن أفضل صيغة للصلاة عَلَى النبي يوم الجمعة هي أن يقول المسلم الصلاة الإبراهيمية «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، وفي السطور التالية صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة .

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صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

- اللهم صل صلاة جلال، وسلم سلام جمال ، على حبيبك سيدنا محمد ، وأغشه اللهم بنورك ، كما غشيته سحابة التجليات ، فنظر إلى وجهك الكريم ، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم ، الذى أعاذه من كل سوء ، اللهم فرج كربنا كما وعدت { أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء } وعلى آله وصحبه أجمعين.

- اللهم صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ ، وأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَة.

- اللهم صل صلاة كاملة ، وسلم سلاما تاما ، على سيدنا محمد النبي الأمي ، الذى تنحل به العقد ، وتنفرج به الكرب ، وتقضى به الحوائج ، وتنال به الرغائب ، وحسن الخواتم ، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لله.

-اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، كما صليت على سيدنا إبراهيم ، وعلى آل سيدنا إبراهيم ، وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد ، كما باركت على سيدنا إبراهيم ، وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

-اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد ، وعَلَى سيدنا آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَفي الآخِرِينَ ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ.

- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، عدد ما في علم الله ، صلاة دائمة بدوام ملك الله.

-اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، عدد كمال الله وكما يليق بكماله.



صيغة الصلاة على الرسول يوم الجمعة

صيغة الصلاة على الرسول يوم الجمعة، في الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الطاعات ومن من أقرب القربات، والصلاة على النبي هو من الأمور المشروعٌة في الشرع الشريف بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

صيغة الصلاة على الرسول يوم الجمعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله ، عدد حروف القرآن حرفا حرفا ، وعدد كل حرف ألفا ألفا ، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا ، وعدد كل صف ألفا ألفا ، وعدد الرمال ذرة ذرة ، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة عدد ما أحاط به علمك ، وجرى به قلمك ، ونفذ به حكمك ، في برك وبحرك ، وسائر خلقك ، عدد ما أحاط به علمك القديم ، من الواجب والجائز والمستحيل.

- اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول ، نُورِ الْجَمَالِ وَسِرِّ الْقَبُول ، أَصْلِ الْكَمَالِ وَبَابِ الْوُصُول ، صلاةً تَدُومُ وَلا تَزُول.

اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ ، وَأَعْظَمِ رَسُول ، مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول ، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول.



- اللهم صل وسلم وبارك علي الذات المحمديةاللطيفة الاحديه شمس سماء الأنوار ومركز مدار الجلال.وقطب فلك الجمال اللهم فبسره لديك وبسيره إليك أمن خوفنا.وأقل عثرتنا وارزقنا الفناء عن أنفسنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا وذنوبنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا،صلاة تذهب بها همنا،وتكشف بها كربنا ،وتصلح بها حالنا .

-اللهم اجعل قلوبنا مساجد مابين ساجد وراكع وخاشع وشاكر وتولنا بما توليت به الاوائل واجعلنا ممن قلت فيهم ثلة من الاولين وثلة من الاخرين،اللهم فى هذا الشهر المبارك ،شهر نبيك ومصطفاك أدم علينا عين عنايتك وأحيي قلوبنا بنورك وأقمنا بشهودك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ، ولاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولاأقل من ذلك ، وألزم قلوبنا تقواك وارزقنا خشيتك كأننا نراك ، وجدد في قلوبنا الوعي واليقظة واطرد عنها يامولانا الران والغفلة حتى نلقاك وانت راض عنا. .بفضلك وكرمك يالله.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.



الصلاة على النبي



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى الْحَبِيبِ الأَعْظَم * وَالْمَلاذِ الأَفْخَم * طِبِّ قَلْبِي وَالْبَلْسَم * سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ اللهﷺ * عَدَدَ مَافِي عِلْمِ الله * صَلاةً يُفَاضُ نُورُهَا عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ ذَاتِي فَيَجْعَلُنِي مُسْتَغْرِقًا بِالْكُلِّيَّةِ فِي شُهُودِ ذَاتِهِ الْعَلِيَّة * فَلا أَتَحَرَّكُ حَرَكَةً إِلاَّ وَفِيهَا سِرُّ حَرَكَاتِهِ ﷺ * وَلا أَتَنَفَّسُ نَفَسًا إِلاَّ وَفِيهِ عَبِيرُ أَنْفَاسِهِ ﷺ *

وَلا أَسْكُنُ سُكُونًا إِلاَّ وَفِيهِ طِيبُ سَكَنَاتِهِ ﷺ * وَلاأَقُولُ قَوْلاً إِلاَّ وَفِيهِ نُورُ أَقْوَالِهِ ﷺ

وَلاأَفْعَلُ فِعْلاً إِلاَّ وَفِيهِ هَدْيُ أَفْعَالِهِ ﷺ * وَلا يَكُونُ بِي حَالٌ إِلاَّمِنْ فَيْضِ أَحْوَالِهِ ﷺ

وَلا لِيَ مَقَامٌ إِلاَّ مِنْ بَرَكَةِ مَقَامَاتِهِ ﷺ * صَلىِّ عَلَيْهِ رَبَّنَا عَدَدَ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالأَنْفَاسِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي الْكَائِنَاتِ مِنْ قَبْلِ الْقَبْلِ إِلَى بَعْدِ الْبَعْدِ بِلا كَيْفٍ وَلاكَمٍّ وَلاحَصْرٍ وَلاعَد وَاجْعَلْ كُلَّ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافَهُ إِلَى مَالا نِهَايَةَ فِي صَحِيفَتِهِ ﷺ * هَدِيَّةً لَهُ ﷺ * مِنْ أَجْلِهِ ﷺ * بِجَاهِهِ ﷺ *

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّين* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين ... آمين

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها حرز الحماية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها لطف الوقاية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها بركة الكفاية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها عين العناية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها سر الولاية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في جميع الأمور وفي كل غاية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها خاتمة خير من البداية إلى النهاية وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة فيها الرحمة في الظاهر والباطن وما حوته الخفايا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأوردنا حوضه الشريف واجعله لنا خير وِرد وأعذب سقاية وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً

